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Украина приближается к антирекорду по суточному количеству больных COVID

Четверг, 18 марта 2021, 13:58
Украина приближается к антирекорду по суточному количеству больных COVID

Украина приближается к собственному антирекорду выявленных за сутки больных коронавирусом, до сих пор максимальное количество случаев было за сутки 27 ноября 2020 года – 16 294.

Источник: Коронавирус в регионах

Детали: По состоянию на утро 18 марта 2021 года Украина пересекла отметку в 1,5 миллиона человек, у которых диагностировали коронавирусную болезнь с начала марта 2020 года.

За сутки 17 марта новых случаев коронавируса диагностировали 15 053.

Таким образом, по количеству заболеваний COVID-19 за сутки Украина приблизилась к антирекорду, который был зафиксирован 28 ноября 2020 года: 16 294 случая заражения (за предыдущие сутки).

При этом за сутки 16 марта произошло больше всего летальных случаев от осложнений коронавируса за все время пандемии – 289, а также едва ли не наибольшее число госпитализаций – 4 887.

 

Предыстория:

  • Год назад Украина впервые ввела жесткий карантин с остановкой общественного транспорта из-за пандемии COVID-19: сначала он действовал с 12 марта по 3 апреля, а затем был продлен до 11 мая, после чего ограничения начали смягчать. Транспорт начал возобновлять работу для всех после 22 мая.
  • Летом действовал адаптивный карантин в регионах, на 13-30 ноября 2020 года по всей Украине ввели карантин выходного дня, а с 8 по 24 января 2021 года снова действовал общий жесткий карантин, но без остановки транспорта.
  • По совокупности локдаунов на жестком карантине украинцы были около 100 дней.
  • С 24 февраля в Украине снова действует адаптивный карантин.
  • В Кабинете министров считают, что пока власти на местах могут справиться локальными ограничениями, и если красный уровень эпидемической опасности распространится на большинство областей, то правительство усилит карантин.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияМинздравлокдаун
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