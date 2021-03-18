Украина приближается к антирекорду по суточному количеству больных COVID

Украина приближается к собственному антирекорду выявленных за сутки больных коронавирусом, до сих пор максимальное количество случаев было за сутки 27 ноября 2020 года – 16 294.

Источник: Коронавирус в регионах

Детали: По состоянию на утро 18 марта 2021 года Украина пересекла отметку в 1,5 миллиона человек, у которых диагностировали коронавирусную болезнь с начала марта 2020 года.

За сутки 17 марта новых случаев коронавируса диагностировали 15 053.

Таким образом, по количеству заболеваний COVID-19 за сутки Украина приблизилась к антирекорду, который был зафиксирован 28 ноября 2020 года: 16 294 случая заражения (за предыдущие сутки).

При этом за сутки 16 марта произошло больше всего летальных случаев от осложнений коронавируса за все время пандемии – 289, а также едва ли не наибольшее число госпитализаций – 4 887.

Предыстория: