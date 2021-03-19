Украина переходит ко второму этапу вакцинации – Степанов

Украина перешла ко второму этапу вакцинации, на котором государство вакцинирует людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто оказывает медицинские услуги, со следующей недели начнут работать стационарные пункты прививок.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в выступлении с трибуны Верховной Рады

Прямая речь: "Дорожная карта вакцинации предполагает 5 основных этапов. Меньше, чем за месяц, а, как известно, первая прививка в Украине была сделана 24 февраля, мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививок и вакцинация семейных врачей".

Детали: Глава Минздрава также сообщил, что "на сегодняшний день в Украине вакцинировано 92 713 человек".

До этого времени мобильные бригады приезжали в больницы для вакцинации медиков. Также остатками доз вакцинировали публичных лиц.

92 713 украинцев привиты против COVID первой дозой, 1 человек - обеими МОЗ

В декабре Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил дорожную карту по вакцинации населения против COVID-19.

Предполагалось 5 таких этапов:

I: январь-апрель 2021 года – люди с самым высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19 (по плану – порядка 367 тысяч человек);

II: апрель-июнь 2021 года – люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто оказывает медицинские услуги (порядка 2,5 миллиона человек);

III: июнь-сентябрь 2021 года – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства (порядка 7,2 миллиона человек);

IV: сентябрь 2021 года - март 2022 года – люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства (порядка 11 миллионов человек).

V: после реализации I-IV этапов и в условиях высокой доступности вакцин – взрослые от 18 лет, которые не вошли в приоритетные группы (порядка 13,1 миллиона человек).

Решение о вакцинации детей будет принято после получения дополнительной информации о безопасности, качестве и эффективности у детей вакцин против COVID-19.

Предполагалось, что на первом этапе вакцинацию будут осуществлять мобильные бригады, а в дальнейшем вакцинация будет проходить в специализированных пунктах прививок.

Напомним: Вакцинация является добровольной и для людей из групп риска бесплатной. Для полноценной иммунизации нужно ввести две дозы вакцины с определенным интервалом.

Пока что в Украине есть только протикоронавирусная вакцина AstraZeneca (CoviShield), 500 тысяч доз этого препарата Украина получила по контракту в феврале. Срок их годности – до 23 июня 2021 года.

На днях Министерство здравоохранения увеличило интервал между первой и второй прививками иммунобиологических препаратов CoviShield с 28 дней до 90 дней.

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Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине