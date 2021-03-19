Киев обнародовал полный перечень ограничений на время локдауна

Постоянная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА обнародовала полный перечень запретов, которые будут действовать во время усиленного карантина с 20 марта по 9 апреля.

Источник: протокол заседания комиссии, обнародованный на сайте КГГА

Детали: Комиссия запретила:

проводить религиозные богослужения, если не обеспечено наличии в сооружении, помещении не менее 10 квадратных метров на одного человека;

осуществлять перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в электрическом (трамвай, троллейбус) транспорте, в количестве большем, чем 50% мест для сидения (перевозчик несет ответственность за дезинфекцию транспортных средств и обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты);

принимать посетителей в заведениях общественного питания (бары, рестораны, кафе и т.д.). Разрешено делать доставку заказов, заказы на вынос и деятельность учреждений общественного питания в аэропорту;

работу торгово-развлекательных центров, детско-развлекательных центров всех форм собственности, кроме магазинов продовольственной группы, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами (не более одного покупателя на 20 квадратных метров площади в учреждениях более 200 квадратных метров),

прием посетителей магазинами, торгующими непродовольственными товарами (реализация указанной группы товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос),

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки, при условии соблюдения карантинных мероприятий;

прием посетителей бассейнов, кроме посещения спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий (кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей),

работу заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов вечера до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

деятельность непродовольственных рынков/павильонов и ярмарок;

посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1 – 4 классов учреждений общего среднего образования;

посещение посторонними лицами (кроме законных представителей, членов семьи, родственников при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, не чаще чем один раз в неделю) учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно проживают/находятся граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью и тому подобное.

Органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности предлагают по возможности перевести работников на дистанционную работу.

Районным органам власти поручили ограничить доступ посетителей в помещения управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, помещения ЦНАПов, за исключением исключительных случаев, а также доступ потребителей в сервисные центры "Центра коммунального сервиса".

Что было раньше: Киев и еще 4 региона попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса, еще 12 областей Украины – "оранжевые". Согласно данным Минздрава, в "красной" зоне запрещены перевозки пассажиров.

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