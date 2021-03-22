В Киеве и трех областях за воскресенье не сделали ни одной прививки

В течение суток 21 марта в столице, Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях не сделали ни одной прививки против коронавируса.

Источник: Министерство здравоохранения в Facebook

Дословно: "2 715 человек привито против COVID-19 за сутки 21 марта 2021 в Украине.

111 025 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 111 024 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек".

Детали: При этом отмечается, что больше всего прививок в течение воскресенья сделали в Донецкой (770 прививок), Житомирской (310), Киевской (270 прививок), Луганской (210) и Днепропетровской (190) областях.

Инфографика моз

В Полтавской области вакцинировали 130 человек, в Одесской – 120, в Ровенской – 100, в Черкасской и Черновицкой по 70, в Тернопольской – 60, в Ивано-Франковской – 55, в Винницкой, Волынской, Запорожской, Сумской и Черниговской по 50, в Закарпатской, Николаевской и Херсонской по 30 и в Харьковской области – 20.

По данным Минздрава, прививки делали 66 мобильных бригад по иммунизации.

По состоянию на 21 марта в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 309 826 человек.

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Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

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