В Киеве и трех областях за воскресенье не сделали ни одной прививки
В течение суток 21 марта в столице, Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях не сделали ни одной прививки против коронавируса.
Источник: Министерство здравоохранения в Facebook
Дословно: "2 715 человек привито против COVID-19 за сутки 21 марта 2021 в Украине.
111 025 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 111 024 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек".
Детали: При этом отмечается, что больше всего прививок в течение воскресенья сделали в Донецкой (770 прививок), Житомирской (310), Киевской (270 прививок), Луганской (210) и Днепропетровской (190) областях.
В Полтавской области вакцинировали 130 человек, в Одесской – 120, в Ровенской – 100, в Черкасской и Черновицкой по 70, в Тернопольской – 60, в Ивано-Франковской – 55, в Винницкой, Волынской, Запорожской, Сумской и Черниговской по 50, в Закарпатской, Николаевской и Херсонской по 30 и в Харьковской области – 20.
По данным Минздрава, прививки делали 66 мобильных бригад по иммунизации.
По состоянию на 21 марта в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 309 826 человек.
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Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине
Предыстория:
- С 20 марта по 9 апреля в Киеве ужесточили карантин из-за ухудшения эпидемической ситуации. Столичные чиновники считают, что несмотря на отнесение Киева к "красной" зоне, общественный транспорт в городе должен работать. Но окончательное решение будет принято 22 марта.
- На территории Харьковской области усилили карантин с 18 марта, во Львовской области и во Львове с 19 марта, а в Киевской области – с 21 марта по 9 апреля.