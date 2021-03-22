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В Украине изменился порядок прекращения работы транспорта в красных зонах

Понедельник, 22 марта 2021, 13:31
В Украине изменился порядок прекращения работы транспорта в красных зонах

22 марта Кабинет министров согласовал изменения в порядок применения транспортных ограничений для "красных" зон. Теперь региональные комиссии по ТЭБ и ЧС в каждой области будут самостоятельно принимать решения о запрете или ограничении работы автомобильного и железнодорожного транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности Covid-19.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram, сайт "Укрзализныци"

Детали: По словам Криклия, по решению комиссий будут запрещать регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.

Исключение составляют:

  • транзитные перевозки;
  • перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5-ти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
  • перевозки служебным / арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;
  • перевозка пассажиров автотранспортом в международном сообщении при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.

Также по отдельному решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет запрещаться посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.

Учитывая это, "Укрзализныця" предупредила, что будет ограничивать высадку / посадку в "красных" зонах исключительно по дополнительным решениям государственных или региональных комиссий, а не автоматически.

По информации перевозчика, это означает, что действующее расписание движения пока остается без изменений, и никаких ограничений высадки / посадки по Киеву, Одесской и Сумской областям не произойдет до того, как государственная или региональные комиссии не примут свои решения, предварительно взвесив все факторы риска в связи с потенциальной масштабной остановкой транспорта.

В частности, решение по Киеву ожидается до конца дня 22 марта, о чем "Укрзализныця" сообщит дополнительно.

Напомним: По состоянию на 22 марта Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская области и Киев являются "красными" зонами по показателям распространения коронавируса.

Украинская правда

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Темы: транспортжелезная дорогаавтолокдаункарантин
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