В "красных" зонах Кабмин запретил ходить по паркам и улицам без масок
Вторник, 23 марта 2021, 13:03
Кабинет министров запретил ходить на территориях общего пользования во время карантина без защитных масок.
Источник: постановление Кабмина от 22 марта
Детали: В одном из пунктов постановления правительства говорится, что в "красных" зонах распространения коронавируса запрещается "пребывание на территориях общего пользования без одетых респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно".
По закону Украины о благоустройстве, к территориям общего пользования относятся:
- парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
- памятники культурного и исторического наследия;
- площади, площади, бульвары, проспекты;
- улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
- пляжи;
- кладбища;
- другие территории общего пользования;
Также Кабмин запретил работу подвесных канатных дорог.
Напомним:
- По состоянию на 23 марта в Украине 8 областей и столица Киев попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса.
Украинская правда