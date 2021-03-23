В "красных" зонах Кабмин запретил ходить по паркам и улицам без масок

Кабинет министров запретил ходить на территориях общего пользования во время карантина без защитных масок.

Источник: постановление Кабмина от 22 марта

Детали: В одном из пунктов постановления правительства говорится, что в "красных" зонах распространения коронавируса запрещается "пребывание на территориях общего пользования без одетых респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно".

По закону Украины о благоустройстве, к территориям общего пользования относятся:

парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

памятники культурного и исторического наследия;

площади, площади, бульвары, проспекты;

улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

пляжи;

кладбища;

другие территории общего пользования;

Также Кабмин запретил работу подвесных канатных дорог.

Напомним: