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В "красных" зонах Кабмин запретил ходить по паркам и улицам без масок

Вторник, 23 марта 2021, 13:03
В красных зонах Кабмин запретил ходить по паркам и улицам без масок
фото: Ельдар Сарахман

Кабинет министров запретил ходить на территориях общего пользования во время карантина без защитных масок.

Источник: постановление Кабмина от 22 марта

Детали: В одном из пунктов постановления правительства говорится, что в "красных" зонах распространения коронавируса запрещается "пребывание на территориях общего пользования без одетых респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно".

По закону Украины о благоустройстве, к территориям общего пользования относятся:

  • парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
  • памятники культурного и исторического наследия;
  • площади, площади, бульвары, проспекты;
  • улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
  • пляжи;
  • кладбища;
  • другие территории общего пользования;

Также Кабмин запретил работу подвесных канатных дорог.

Напомним:

  • По состоянию на 23 марта в Украине 8 областей и столица Киев попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса.

Украинская правда

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Темы: карантинлокдаунУкраинаCovid-2019коронавирус
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