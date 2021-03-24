Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Садовый о присвоении "Арене Львов" имени Бандеры: Название продавал бы

Среда, 24 марта 2021, 01:11

Львовский мэр Андрей Садовый прокомментировал возможное присвоение стадиону "Арена Львов" имени лидера ОУН Степана Бандеры - говорит, такое название продавал бы на торгах.

Источник: Садовый в интервью "Гал-инфо"

Детали: По словам Садового, эту инициативу он расценивает, как неоригинальную. Похожая предложение было в Тернополе, где местные депутаты присвоили местному стадиону имя главнокомандующего УПА Романа Шухевича, что вызвало жесткую реакцию Польши и Израиля.

Прямая речь Садового: "Я бы название стадиона продавал на коммерческих торгах. Например, на 5 лет продать компании "Adidas", на 5 лет - "Tesla". Или тому, кто его достроит, с четкой фиксацией цены и времени. И зарабатывать на этом деньги. И так когда-то планировалось.

Мы же когда строили стадион, готовили команду, которая должна им управлять, но затем государство решило заняться этим процессом самостоятельно и, честно говоря, динамика финансовых показателей стадиона не очень позитивной ".

Предыстория:

  • Стадион "Арена Львов" принимал три матча Евро-2012 и ряд других важных международных поединков.
  • 16 марта депутаты Львовского облсовета поддержали обращение к Кабмину и Министерству молодежи и спорта о присвоении "Арене Львов" имени Степана Бандеры.
  • Окончательное решение - за Кабинетом министров, поскольку стадион находится в государственной собственности.

Темы: СадовыйБандераЛьвов


powered by lun.ua
Главное сегодня

Бросила вызов Байдену: Северная Корея выпустила несколько ракет — WP

"Выбивала" нужные показания: ФСБ пытала током журналиста Есипенко — СМИ

"Красная зона": в МВД разъяснили, как будут штрафовать за отсутствие маски на улицах

В ВСУ сообщили о смерти вакцинированной военной

Зеленский ввел санкции против почти сотни российских компаний и десятков россиян

Кулеба рассказал, как в Словакии извинялись за "шутку" премьера о "Закарпатье в обмен на "Спутник"

Все новости...
Садовый
На Львовщине критически не хватает медиков – Садовый
Садовый рассматривает "закрытие" Львова из-за COVID
Во Львове ухудшается ситуация с COVID-19: разворачивают дополнительные госпитали
Последние новости
06:10
"Суд" в Крыму дал крымчанину 6 лет колонии за участие в крымскотатарском добробате
05:26
COVID-19: Украина оказалась на 8 месте в мире
04:34
Бросила вызов Байдену: Северная Корея выпустила несколько ракет — WP
03:49
ЕС ужесточил правила экспорта вакцин — СМИ
02:30
Высадку и посадку пассажиров на Львовщине пока не будут ограничивать — УЗ
01:48
"Выбивала" нужные показания: ФСБ пытала током журналиста Есипенко — СМИ
01:11
Садовый о присвоении "Арене Львов" имени Бандеры: Название продавал бы
00:43
"Красная зона": в МВД разъяснили, как будут штрафовать за отсутствие маски на улицах
00:30
Путин вакцинировался от COVID-19 — в Кремле не признаются, какой вакциной
23:53
Племянник Путина создал "Комитет поддержки Путина"
Все новости...