Садовый о присвоении "Арене Львов" имени Бандеры: Название продавал бы

Львовский мэр Андрей Садовый прокомментировал возможное присвоение стадиону "Арена Львов" имени лидера ОУН Степана Бандеры - говорит, такое название продавал бы на торгах.

Источник: Садовый в интервью "Гал-инфо"

Детали: По словам Садового, эту инициативу он расценивает, как неоригинальную. Похожая предложение было в Тернополе, где местные депутаты присвоили местному стадиону имя главнокомандующего УПА Романа Шухевича, что вызвало жесткую реакцию Польши и Израиля.

Прямая речь Садового: "Я бы название стадиона продавал на коммерческих торгах. Например, на 5 лет продать компании "Adidas", на 5 лет - "Tesla". Или тому, кто его достроит, с четкой фиксацией цены и времени. И зарабатывать на этом деньги. И так когда-то планировалось.

Мы же когда строили стадион, готовили команду, которая должна им управлять, но затем государство решило заняться этим процессом самостоятельно и, честно говоря, динамика финансовых показателей стадиона не очень позитивной ".

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