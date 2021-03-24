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Садовый о присвоении "Арене Львов" имени Бандеры: Название продавал бы

Среда, 24 марта 2021, 00:11
Садовый о присвоении Арене Львов имени Бандеры: Название продавал бы

Львовский мэр Андрей Садовый прокомментировал возможное присвоение стадиону "Арена Львов" имени лидера ОУН Степана Бандеры - говорит, такое название продавал бы на торгах.

Источник: Садовый в интервью "Гал-инфо"

Детали: По словам Садового, эту инициативу он расценивает, как неоригинальную. Похожая предложение было в Тернополе, где местные депутаты присвоили местному стадиону имя главнокомандующего УПА Романа Шухевича, что вызвало жесткую реакцию Польши и Израиля.

Прямая речь Садового: "Я бы название стадиона продавал на коммерческих торгах. Например, на 5 лет продать компании "Adidas", на 5 лет - "Tesla". Или тому, кто его достроит, с четкой фиксацией цены и времени. И зарабатывать на этом деньги. И так когда-то планировалось.

Мы же когда строили стадион, готовили команду, которая должна им управлять, но затем государство решило заняться этим процессом самостоятельно и, честно говоря, динамика финансовых показателей стадиона не очень позитивной".

Предыстория:

  • Стадион "Арена Львов" принимал три матча Евро-2012 и ряд других важных международных поединков.
  • 16 марта депутаты Львовского облсовета поддержали обращение к Кабмину и Министерству молодежи и спорта о присвоении "Арене Львов" имени Степана Бандеры.
  • Окончательное решение - за Кабинетом министров, поскольку стадион находится в государственной собственности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СадовыйБандераЛьвов
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