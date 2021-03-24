Садовый о присвоении "Арене Львов" имени Бандеры: Название продавал бы
Львовский мэр Андрей Садовый прокомментировал возможное присвоение стадиону "Арена Львов" имени лидера ОУН Степана Бандеры - говорит, такое название продавал бы на торгах.
Источник: Садовый в интервью "Гал-инфо"
Детали: По словам Садового, эту инициативу он расценивает, как неоригинальную. Похожая предложение было в Тернополе, где местные депутаты присвоили местному стадиону имя главнокомандующего УПА Романа Шухевича, что вызвало жесткую реакцию Польши и Израиля.
Прямая речь Садового: "Я бы название стадиона продавал на коммерческих торгах. Например, на 5 лет продать компании "Adidas", на 5 лет - "Tesla". Или тому, кто его достроит, с четкой фиксацией цены и времени. И зарабатывать на этом деньги. И так когда-то планировалось.
Мы же когда строили стадион, готовили команду, которая должна им управлять, но затем государство решило заняться этим процессом самостоятельно и, честно говоря, динамика финансовых показателей стадиона не очень позитивной ".
Предыстория:
- Стадион "Арена Львов" принимал три матча Евро-2012 и ряд других важных международных поединков.
- 16 марта депутаты Львовского облсовета поддержали обращение к Кабмину и Министерству молодежи и спорта о присвоении "Арене Львов" имени Степана Бандеры.
- Окончательное решение - за Кабинетом министров, поскольку стадион находится в государственной собственности.