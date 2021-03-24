ЕС ужесточил правила экспорта вакцин — СМИ
В среду Еврокомиссия обнародует более жесткие правила по экспорту вакцин против COVID-19.
Источник: представитель ЕС в Reuters, источники Bloomberg, The New York Times
Детали: Новый экспортный контроль должен упростить остановку экспорта, если производители вакцины не выполнили свои европейские обязательства.
Этот шаг, по мнению представителей ЕС, может коснуться компаний-производителей вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, которые объявили о задержках поставок в блок. В Bloomberg сообщается, что компании Pfizer Inc. и Moderna Inc. выполнили свои обязательства в Европе. Однако, во время более строгих ограничений оба исключения могут быть отменены.
Еврокомиссия также будет принимать во внимание уровень вакцинации в каждой стране, подающей запрос на получение вакцины. Согласно NYT, речь идет об Израиле, который получает дозы из блока, но очень продвинулся в своей кампании вакцинации, и поэтому считается "менее нуждающимся".
Новые правила направлены на то, чтобы сделать торговлю вакцинами "взаимной и пропорциональной". В частности, поставки за рубеж могут быть приостановлены, если страны-производители вакцин, такие как Великобритания и США, запретят экспорт в ЕС.
Ознакомленный чиновник рассказал Reuters, что эти изменения вряд ли приведут к запрету массового экспорта вакцин. Также, как отмечается, новые правила не повлияют на глобальную программу Covax, призванную помочь странам с низкими доходами получить вакцины.
Сообщается, что изменения нанесут существенный удар по Великой Британии.
Новый регламент станет основой для правительств 27 стран ЕС, которые будут принимать решение, блокировать экспорт вакцин или нет.
Предыстория:
- В январе в ЕС ввели схему разрешения на экспорт. ЕС поручил таможенным органам блокировать весь экспорт вакцин против COVID-19 в примерно 100 стран мира, если только они не получат разрешения на экспорт от национальных правительств ЕС. Ограничения в основном касаются богатых стран, таких как Великобритания, США, Канада и Австралия, которые импортировали дозы из ЕС.
- Сначала эта схема действовала до конца марта, но впоследствии была продлена до конца июня.
- В конце марта президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала, что ЕС может ограничить экспорт вакцин в страны с более высоким процентом вакцинации населения, которые при этом не делятся собственными вакцинами, чтобы страны ЕС не страдали от дефицита. Речь шла прежде всего о Великобритании, которая является "направлением №1" для экспорта произведенных в ЕС вакцин. В Британии раскритиковали эти слова как угрозу.
- Впоследствии стало известно, что Нидерланды готовы заблокировать поставки вакцины AstraZeneca, если Великобритания не согласится на сделки по более справедливому обмену вакцинами с ЕС.