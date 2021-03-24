ЕС ужесточил правила экспорта вакцин — СМИ

В среду Еврокомиссия обнародует более жесткие правила по экспорту вакцин против COVID-19.

Источник: представитель ЕС в Reuters, источники Bloomberg, The New York Times

Детали: Новый экспортный контроль должен упростить остановку экспорта, если производители вакцины не выполнили свои европейские обязательства.

Этот шаг, по мнению представителей ЕС, может коснуться компаний-производителей вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, которые объявили о задержках поставок в блок. В Bloomberg сообщается, что компании Pfizer Inc. и Moderna Inc. выполнили свои обязательства в Европе. Однако, во время более строгих ограничений оба исключения могут быть отменены.

Еврокомиссия также будет принимать во внимание уровень вакцинации в каждой стране, подающей запрос на получение вакцины. Согласно NYT, речь идет об Израиле, который получает дозы из блока, но очень продвинулся в своей кампании вакцинации, и поэтому считается "менее нуждающимся".

Новые правила направлены на то, чтобы сделать торговлю вакцинами "взаимной и пропорциональной". В частности, поставки за рубеж могут быть приостановлены, если страны-производители вакцин, такие как Великобритания и США, запретят экспорт в ЕС.

Ознакомленный чиновник рассказал Reuters, что эти изменения вряд ли приведут к запрету массового экспорта вакцин. Также, как отмечается, новые правила не повлияют на глобальную программу Covax, призванную помочь странам с низкими доходами получить вакцины.

Сообщается, что изменения нанесут существенный удар по Великой Британии.

Новый регламент станет основой для правительств 27 стран ЕС, которые будут принимать решение, блокировать экспорт вакцин или нет.

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