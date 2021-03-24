Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС ужесточил правила экспорта вакцин — СМИ

Среда, 24 марта 2021, 02:49
ЕС ужесточил правила экспорта вакцин — СМИ
rferl.org

В среду Еврокомиссия обнародует более жесткие правила по экспорту вакцин против COVID-19.

Источник: представитель ЕС в Reuters, источники Bloomberg, The New York Times

Детали: Новый экспортный контроль должен упростить остановку экспорта, если производители вакцины не выполнили свои европейские обязательства.

Этот шаг, по мнению представителей ЕС, может коснуться компаний-производителей вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, которые объявили о задержках поставок в блок. В Bloomberg сообщается, что компании Pfizer Inc. и Moderna Inc. выполнили свои обязательства в Европе. Однако, во время более строгих ограничений оба исключения могут быть отменены.

Еврокомиссия также будет принимать во внимание уровень вакцинации в каждой стране, подающей запрос на получение вакцины. Согласно NYT, речь идет об Израиле, который получает дозы из блока, но очень продвинулся в своей кампании вакцинации, и поэтому считается "менее нуждающимся".

Новые правила направлены на то, чтобы сделать торговлю вакцинами "взаимной и пропорциональной". В частности, поставки за рубеж могут быть приостановлены, если страны-производители вакцин, такие как Великобритания и США, запретят экспорт в ЕС.

Ознакомленный чиновник рассказал Reuters, что эти изменения вряд ли приведут к запрету массового экспорта вакцин. Также, как отмечается, новые правила не повлияют на глобальную программу Covax, призванную помочь странам с низкими доходами получить вакцины.

Сообщается, что изменения нанесут существенный удар по Великой Британии.

Новый регламент станет основой для правительств 27 стран ЕС, которые будут принимать решение, блокировать экспорт вакцин или нет.

Предыстория:

  • В январе в ЕС ввели схему разрешения на экспорт. ЕС поручил таможенным органам блокировать весь экспорт вакцин против COVID-19 в примерно 100 стран мира, если только они не получат разрешения на экспорт от национальных правительств ЕС. Ограничения в основном касаются богатых стран, таких как Великобритания, США, Канада и Австралия, которые импортировали дозы из ЕС.
  • Сначала эта схема действовала до конца марта, но впоследствии была продлена до конца июня.
  • В конце марта президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала, что ЕС может ограничить экспорт вакцин в страны с более высоким процентом вакцинации населения, которые при этом не делятся собственными вакцинами, чтобы страны ЕС не страдали от дефицита. Речь шла прежде всего о Великобритании, которая является "направлением №1" для экспорта произведенных в ЕС вакцин. В Британии раскритиковали эти слова как угрозу.
  • Впоследствии стало известно, что Нидерланды готовы заблокировать поставки вакцины AstraZeneca, если Великобритания не согласится на сделки по более справедливому обмену вакцинами с ЕС.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСвакцинацияторговля
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
ЕС
Украинское "черное" зерно на миллионы евро экспортируют в ЕС сомнительные компании – OCCRP
Латиноамериканские страны не захотели видеть Зеленского на саммите с ЕС – СМИ
Генсек Совета Европы отреагировала на ракетный удар России по Львову
Последние новости
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
Все новости...
Реклама: