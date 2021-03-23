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Антирекорд: 333 умерших от COVID за сутки в Украине

Вторник, 23 марта 2021, 08:15

За сутки 22 марта в Украине зафиксировали 11 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2 519 человек, умерли 333 пациентов, выздоровели 8 044 человека.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Предыдущий максимум летальных случаев был зафиксирован за сутки 16 марта этого года – 289.

За последние сутки наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировано в Одесской области (1 122), г. Киев (1 050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях. Таким образом, столица с 9-го места в воскресенье переместилась на 2-е.

Среди новых больных с коронавирусом по Украине – 606 детей и 357 медработников.

Тестирований за минувшие сутки сделали 88 673, методом ПЦР – 44 647, методом ИФА – 21 526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 500.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 565 732 человек, из них выздоровели 1 268 886 человек, а умер 30 431 больной COVID-19.

Напомним: По состоянию на 22 марта Украина по количеству новых случаев COVID была на 13 месте в мире и на 6-м месте в Европе.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Я не разбиралась, просто думала: только не в пакете. Как и за сколько хоронят жертв ковида на втором году пандемии

Темы: коронавирусCovid-2019


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