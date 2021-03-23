Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Антирекорд: 333 умерших от COVID за сутки в Украине

Вторник, 23 марта 2021, 07:15
Антирекорд: 333 умерших от COVID за сутки в Украине

За сутки 22 марта в Украине зафиксировали 11 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2 519 человек, умерли 333 пациентов, выздоровели 8 044 человека.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова и СНБО

Детали: Предыдущий максимум летальных случаев был зафиксирован за сутки 16 марта этого года – 289, а до этого максимум был за 10 декабря 2020 года – 285.

За последние сутки наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировано в Одесской области (1 122), г. Киев (1 050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях. Таким образом, столица с 9-го места в воскресенье переместилась на 2-е.

Летальных случаев больше всего в понедельник зафиксировали в Киеве (32), в Донецкой (30), Житомирской (24), Львовской (23), Винницкой (20), Хмельницкой (18), Ивано-Франковской и Киевской (по 16) областях.

Среди новых больных с коронавирусом по Украине – 606 детей и 357 медработников.

Тестирований за минувшие сутки сделали 88 673, методом ПЦР – 44 647, методом ИФА – 21 526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 500.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 565 732 человек, из них выздоровели 1 268 886 человек, а умер 30 431 больной COVID-19.

Сейчас лечатся от коронавируса 266 415 жителей Украины.

Напомним: По состоянию на 22 марта Украина по количеству новых случаев COVID была на 13 месте в мире и на 6-м месте в Европе.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Я не разбиралась, просто думала: только не в пакете. Как и за сколько хоронят жертв ковида на втором году пандемии

УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
Все новости...
Реклама: