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Прокуратура взялась за действия оккупантов, которые застраивают Форосский парк в Крыму

Среда, 24 марта 2021, 15:45
Прокуратура взялась за действия оккупантов, которые застраивают Форосский парк в Крыму

Прокуратура Крыма начала расследовать действия оккупационных властей, которые разрушают Форосский ландшафтный парк на полуострове.

Источник: пресс-служба представительства президента Украины в оккупированном Крыму

Прямая речь постпреда президента в Крыму Антона Кориневича: "Застройка векового Форосского парка, памятники и природоохранная территория общегосударственного значения является очередным серьезным нарушением оккупационной администрации и действием, которое имеет крайне негативные последствия для окружающей природной среды полуострова.

Мы предоставили соответствующую информацию об этой противоправной деятельности нашим правоохранительным органам и по нашему обращению открыто соответствующее уголовное производство".

Детали: 23 марта прокуратура Крыма внесла в ЕРДР сведения об оккупационной администрации России, направленной на разрушение памятника садово-парковой культуры "Форосский ландшафтный парк".

 

Такие действия оккупационной администрации были квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (статья 438 УК).

Расследование проводит полиция Крыма.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: Крымоккупацияпрокуратура
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