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В Институте нацпамяти объяснили, почему над Киевом до сих пор висит герб СССР

Среда, 24 марта 2021, 17:48
В Институте нацпамяти объяснили, почему над Киевом до сих пор висит герб СССР

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что герб СССР до сих пор "украшает" щит киевского монумента Родина-мать, потому что правительство не принимает решение о его демонтаже.

Источник: его интервью Chas News

Прямая речь: "Нужно четкое решение правительства или (профильного) министерства, которое будет для музея (Второй мировой войны, который расположен под памятником - УП) отправной точкой".

Детали: По словам Дробовича, Институт нацпамяти уже нашел меценатов, которые готовы профинансировать снятие советского герба.

Он считает, что после соответствующего решения Кабмина демонтаж можно провести в течение одного года.

Справка: Памятник Родина-мать высотой 102 метра открыли в 1981 году на холме возле Днепра в Киеве. Вокруг монумента расположен Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Предыстория: Еще в 2016 году тогдашний глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что герб СССР со щита Родины-матери демонтируют, но не уточнил когда. Прошло 5 лет, а советский символ никуда не делся.

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Украинская правда

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Темы: Киевдекоммунизацияистория
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