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В Институте нацпамяти объяснили, почему над Киевом до сих пор висит герб СССР

Среда, 24 марта 2021, 18:48

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что герб СССР до сих пор "украшает" щит киевского монумента Родина-мать, потому что правительство не принимает решение о его демонтаже.

Источник: его интервью Chas News

Прямая речь: "Нужно четкое решение правительства или (профильного) министерства, которое будет для музея (Второй мировой войны, который расположен под памятником - УП) отправной точкой".

Детали: По словам Дробовича, Институт нацпамяти уже нашел меценатов, которые готовы профинансировать снятие советского герба.

Он считает, что после соответствующего решения Кабмина демонтаж можно провести в течение одного года.

Справка: Памятник Родина-мать высотой 102 метра открыли в 1981 году на холме возле Днепра в Киеве. Вокруг монумента расположен Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Предыстория: Еще в 2016 году тогдашний глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что герб СССР со щита Родины-матери демонтируют, но не уточнил когда. Прошло 5 лет, а советский символ никуда не делся.

Читайте также "Wow, what the hell!", или Что делает киевскую Родину-мать известной на весь мир

Украинская правда
Темы: Киевдекоммунизацияистория


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