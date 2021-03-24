В Черновцах сообщили о смерти вакцинированного провизора

Утром 24 марта в городской клинической больнице №3 Черновцах зафиксировали смерть провизора аптеки военного госпиталя, которую несколько дней назад вакцинировали от коронавируса. Предварительная причина смерти - острый мозговой инсульт.

Источник: Минздрав

Детали: По предварительной информации, причина смерти - острый мозговой инсульт. Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

Отмечается, что 15 марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield / AstraZeneca. Вакцинацию работников военного госпиталя осуществляла мобильная бригада. Уже 16 марта мужчину доставила бригада экстренной медицинской помощи в городскую клиническую больницу №3, где он лечился по поводу инсульта.

Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других людей не зарегистрировано.

По словам руководителя мобильной бригады, вакцинировали работников военного госпиталя, пациент перенес вакцинацию нормально, жалоб на состояние здоровья человек не высказывал. Для установления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование.

Дословно: "Минздрав и в дальнейшем в случае наступления смерти в течение 30 дней после иммунизации будет расследовать такие случаи в соответствии с украинским законодательством и международными нормами организации фармаконадзора за неблагоприятными событиями после иммунизации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 137026 человек против COVID-19. Среди них зарегистрировано 590 неблагоприятных событий после иммунизации, только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей. Сейчас все они здоровы".

Предыстория: 23 марта в пгт Черноморское умерла военнослужащая, которая 21 марта получила прививку против COVID-19.

На следующий день у Минздраве сообщили, что причина смерти военнослужащей - острая сердечно-сосудистая недостаточность.