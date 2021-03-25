В первый день вакцинации людей в возрасте 80+ в Киеве привилось около 50 человек

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на старте вакцинации от коронавируса людей 80+ в Киеве изъявили желание привиться 338 человек, уже вакцинировались 50.

Источник: Укринформ, цитирующий Степанова после посещения амбулатории №1 Печерского ЦПМСД Киева

Прямая речь: "Для нас важно было запустить пункты прививок, они заработали вчера, вчера около 50 человек сделали прививки (в амбулатории №1 Печеского ЦПМСД – ред.).

Сегодня такое же количество планирует сделать прививку, из общего количества 1237 человек, которым 80 +, 338 уже изъявили желание вакцинироваться. Семейные врачи продолжают работать с этой категорией населения".

Детали: Министр подчеркнул, что врачи должны проводить разъяснительную работу с пациентами, чтобы люди понимали преимущества вакцинации.

Предыстория: