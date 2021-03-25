В первый день вакцинации людей в возрасте 80+ в Киеве привилось около 50 человек
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на старте вакцинации от коронавируса людей 80+ в Киеве изъявили желание привиться 338 человек, уже вакцинировались 50.
Источник: Укринформ, цитирующий Степанова после посещения амбулатории №1 Печерского ЦПМСД Киева
Прямая речь: "Для нас важно было запустить пункты прививок, они заработали вчера, вчера около 50 человек сделали прививки (в амбулатории №1 Печеского ЦПМСД – ред.).
Сегодня такое же количество планирует сделать прививку, из общего количества 1237 человек, которым 80 +, 338 уже изъявили желание вакцинироваться. Семейные врачи продолжают работать с этой категорией населения".
Детали: Министр подчеркнул, что врачи должны проводить разъяснительную работу с пациентами, чтобы люди понимали преимущества вакцинации.
Предыстория:
- В течение суток 21 марта в столице, Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях не сделали ни одной прививки против коронавируса.
- За сутки 24 марта в столице зарегистрировали 1267 новых случаев коронавируса, 35 больных умерли.
- Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе 87-летний Леонид Кравчук вакцинировался против коронавирусной болезни COVID-19.