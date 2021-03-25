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Венедиктова заработала почти миллион за 2020 год

Четверг, 25 марта 2021, 13:13
Венедиктова заработала почти миллион за 2020 год
Фото с Facebook Венедиктовой

Генпрокурор Ирина Венедиктова задекларировала 944 тысячи 944 гривны дохода, нежилое помещение на 149,5 кв. м, паркоместо на 15,7 кв. м в Харькове и автомобиль Porsche Cayenne, 2013 выпуска.

Источник: декларация Венедиктовой на сайте Единого госреестра деклараций

Детали: Венедиктова заработала 753 259 гривен в Офисе генпрокурора, 130 987 гривен в ГБР и 25 760 гривен в Верховной Раде, еще 32 640 гривен получила от предоставления имущества в аренду, 2072 гривны – в качестве компенсации за неиспользованный отпуск, 226 гривен процентов в банке.

Генпрокурор держит в банке 10 495 гривен и 5 132 евро, также 620 тысяч гривен 20 тысяч долларов наличными.

Муж Венедиктовой заработал в 2020 году 1 289 662 гривен. Он держит в банке 87 123 гривны и еще 800 тысяч гривен и 20 тысяч долларов наличными.

Венедиктова живет в арендованном мужем дома площадью 147,8 кв. м в Киевской области.

Ее муж и дочь имеют в общей собственности жилой дом на 387,5 кв. м и земельный участок в 1500 кв.м в Харьковской области.

Муж генпрокурора пользуется автомобилем отца – Honda CR-V, 2016 выпуска.

Венедиктова также указала, что обладает правом на товарный знак по консультированию относиельно интеллектуальной собственности, медиации, юридического исследовательства.

Украинская правда

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Темы: Венедиктовадекларации
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