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Зеленский подписал закон об ужесточении наказания для телефонных террористов

Четверг, 25 марта 2021, 14:44
Зеленский подписал закон об ужесточении наказания для телефонных террористов

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение о минировании.

Источник: сайт главы государства

Детали: Закон вносит изменения в статью 259 Уголовного кодекса и предусматривает больший тюремный срок для лиц, совершающих ложные сообщения о минировании зданий.

Раньше за такой проступок, если он совершен впервые и без тяжких последствий, предполагалось от 2 до 6 лет заключения, теперь - от 4 до 8.

Такое наказание можно получить, если целью ложного сообщения были критически важные объекты инфраструктуры, объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти, учреждения здравоохранения или образования.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Дословно: "Этот документ имеет целью существенно уменьшить количество заведомо ложных сообщений о минировании объектов и обеспечить экономию материальных и других ресурсов органов государственной власти, привлеченных для проверки ложной информации".

Предыстория: 2 марта этот закон приняла Верховная Рада.

По данным полиции, в течение 2019 года следователи начали расследование около 2 тыс. псевдоминирований, что вдвое больше, чем в 2018 году.

Украинская правда

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Темы: терроризмЗеленскийзаконодательствокриминал
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