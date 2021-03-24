Кличко пригрозил более жестким локдауном: Толпы в транспорте - безответственность

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян пользоваться общественным транспортом столицы только при крайней необходимости, пока в городе действуют строгие карантинные ограничения из-за вспышки заболеваемости коронавирусом, иначе возможен жесткий локдаун.

Источник: Кличко во время онлайн-брифинга 24 марта

Детали: Отвечая на упреки, что, мол, рестораны и магазины закрыты, а транспорт продолжает курсировать и способствовать скоплению людей, Кличко напомнил, что прошлогодний жесткий локдаун, когда не работало метро, ​​а наземный транспорт перевозил только пассажиров по спецпропускам, вызвал волну возмущения и критики . Мэр пояснил, что решение не останавливать общественный транспорт продиктовано необходимостью добираться на работу людям, которые работают на критически важных предприятиях столицы.

В то же время Кличко призвал всех к ответственности, чтобы разорвать цепь заболеваемости в городе и не допустить ситуации, когда "ляжет" медицинская система, ведь тогда некому будет спасать здоровье и жизнь граждан.

Прямая речь: "Мы добились того, чтобы под запрет не попал общественный транспорт. Он в нашем городе работает по определенну регламенту и с соблюдением норм безопасности, заполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства.

И на этом моменте я хотел бы подчеркнуть: общественный транспорт во время карантина работает исключительно для тех пассажиров, которые добираются на работу или в неотложных делах. Для киевлян, которые работают в сферах жизнеобеспечения города.

Толпы в транспорте - это, я считаю, безответственностью тех людей, которые не следуют рекомендациям и пренебрегают правилами. Которые делают вид, что у нас ситуация нормальная и нет никакого вируса".

Детали: Кличко подчеркнул, что если ситуация не улучшится, "и власть, и правительство будут принимать решение по остановке общественного транспорта в столице. Тогда будет очень жесткий локдаун".

Мэр призвал руководителей учреждений и предприятия некритических сфер перевести сотрудников на удаленную работу согласно ограничениями "красной" зоны.

Напомним: В Киеве за сутки 23 марта коронавирусную болезнь обнаружили у 1 300 человек, в больницы положили 137 больных, умерли 49 пациентов (на данный момент это рекорд), выздоровели 333 киевлянина.

Заполненность столичных больниц страдающими от Covid-19 пациентами составляет более 74%, что является максимальным показателем с начала пандемии.

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