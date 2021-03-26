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200 миллионов прививок за 100 дней – Байден озвучил новую цель

Пятница, 26 марта 2021, 06:05
Фото: Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден назвал свою новую цель – увеличить количество вакцинированных людей в 200 миллионов за первые 100 дней его пребывания в должности.

Источник: Байден во время пресс-конференции, цитирует The Guardian

Прямая речь: "Я знаю, что это очень амбициозно, в два раза больше нашей первоочередной цели, но ни одна другая страна в мире даже близко не приблизилась к тому, что делаем мы".

Детали: Ранее американский лидер озвучивал цель в 100 миллионов вакцинаций. Однако Байден подчеркнул, что хотя США и имеют успехи в области вакцинации, однако влияние пандемии все еще ощущается.

Он отметил, что из-за коронавируса многие американцы остались без работы, пообещав помощь.

По подсчетам Bloomberg, сейчас в США первую дозу вакцины от коронавируса получили 133 миллиона американцев. Ежедневно прививки делают около 2,5 млн граждан.

Напомним:

  • Ранее Байден заявил, что США будут иметь достаточно доз вакцины против COVID-19 для каждого взрослого американца к концу мая. 
  • Еще в начале марта сообщалось, что каждый день вакцину от коронавируса получают около 2,16 млн американцев.
  • Вакцинация в США началась с 14 декабря.

Украинская правда
Темы: Байденвакцинациякоронавирус


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