200 миллионов прививок за 100 дней – Байден озвучил новую цель

Президент США Джо Байден назвал свою новую цель – увеличить количество вакцинированных людей в 200 миллионов за первые 100 дней его пребывания в должности.

Источник: Байден во время пресс-конференции, цитирует The Guardian

Прямая речь: "Я знаю, что это очень амбициозно, в два раза больше нашей первоочередной цели, но ни одна другая страна в мире даже близко не приблизилась к тому, что делаем мы".

Детали: Ранее американский лидер озвучивал цель в 100 миллионов вакцинаций. Однако Байден подчеркнул, что хотя США и имеют успехи в области вакцинации, однако влияние пандемии все еще ощущается.

Он отметил, что из-за коронавируса многие американцы остались без работы, пообещав помощь.

По подсчетам Bloomberg, сейчас в США первую дозу вакцины от коронавируса получили 133 миллиона американцев. Ежедневно прививки делают около 2,5 млн граждан.

Напомним: