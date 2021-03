Більше 30 людей загинули від зіткнення двох потягів в Єгипті

Щонайменше 32 людини загинули і быльше 60 отримали поранення під час зіткнення двох поїздів у центральній частині Єгипту в п'ятницю.

Джерело: Aljazeera, Reuters, Egypt Today Magazine

Деталі: Причиною аварії стало те, що в одному з потягів хтось смикнув стоп-кран. Потяг різко загальмував, і в нього врізався поїзд, що йшов позаду.

Трагедія сталася неподалік міста Тахта, розташованого за 365 км південніше столиці Каїр.

У службі безпеки країни повідомили, що зіткнення відбулося не на дуже великій швидкості. Як результат, два вагони були розбиті, один – перекинувся.

За останніми даними Egypt Today Magazine, кількість постраждалих збільшилась до 91 людини.

#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media#EgyptToday #BreakingNews | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/pf6TJAuxj5