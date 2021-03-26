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Більше 30 людей загинули від зіткнення двох потягів в Єгипті

П'ятниця, 26 березня 2021, 15:36

Щонайменше 32 людини загинули і быльше 60 отримали поранення під час зіткнення двох поїздів у центральній частині Єгипту в п'ятницю.

Джерело: Aljazeera, Reuters, Egypt Today Magazine

Деталі: Причиною аварії стало те, що в одному з потягів хтось смикнув стоп-кран. Потяг різко загальмував, і в нього врізався поїзд, що йшов позаду.

 

Трагедія сталася неподалік міста Тахта, розташованого за 365 км південніше столиці Каїр.

У службі безпеки країни повідомили, що зіткнення відбулося не на дуже великій швидкості. Як результат, два вагони були розбиті, один – перекинувся.

 

За останніми даними Egypt Today Magazine, кількість постраждалих збільшилась до 91 людини.

Євген Кізілов, УП
Теми: ЄгипетДТПаваріяжертви


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