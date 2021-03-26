Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За сутки в зоне ООС оккупанты совершили два обстрела – штаб

Пятница, 26 марта 2021, 18:31

С начала текущих суток, 26 марта, вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В том же направлении, в пригороде поселка Майорск, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате первого обстрела четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

О действиях боевиков уведомлены представители ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Агента" Шевченко арестовали на 2 месяца с альтернативой залога

фотоВ Киеве задержан ревизор-инспектор: подозрение в рекордной взятке

Обострение на Донбассе: Украинская делегация ТКГ срочно собирается на заседание

"Светает и темнеет, независимо от законов": Стефанчук лоббирует отмену перевода часов

Дело Шеремета: суд заявляет о вмешательстве в деятельность

На Донбассе обострение: погибли 4 военных

Все новости...
Донбасс
Обострение на Донбассе: Украинская делегация ТКГ срочно собирается на заседание
На Донбассе обострение: погибли 4 военных
Украина предполагает вторжение России – Кравчук
Последние новости
19:34
Официальный курс гривна укрепилась к евро
19:21
Посол Британии призвала РФ к прекращению огня после гибели 4 украинских военных
19:10
Посол ЕС в Украине сделал прививку вакциной AstraZeneca
19:07
Минэкономики объявило конкурс на директора "Укрспирта"
19:06
В Беларуси запретили книгу о Донбассе за "пропаганду исключительности"
18:47
НБУ на этой неделе не совершал интервенций на межбанке
18:39
Экс-лидер Шотландии создал партию, которая будет добиваться независимости от Британии
18:31
За сутки в зоне ООС оккупанты совершили два обстрела – штаб
18:26
Правительство рассматривает отмену НДС на внутренние рейсы для поддержки авиаотрасли
18:25
Украинцев среди жертв столкновения поездов в Египте нет
Все новости...