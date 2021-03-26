За сутки в зоне ООС оккупанты совершили два обстрела – штаб

С начала текущих суток, 26 марта, вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В том же направлении, в пригороде поселка Майорск, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате первого обстрела четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

О действиях боевиков уведомлены представители ОБСЕ.