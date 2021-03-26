В Беларуси запретили книгу о Донбассе за "пропаганду исключительности"

Суд в Беларуси признал экстремистской и запретил на территории страны книгу "Белорусский Донбасс" о российско-украинской войне на востоке Украины.

Источник: журналист Роман Васюкович в комментарии "Еврорадио", "Белсат"

Детали: Васюковича судят за перевозку нескольких экземпляров книги

Издание "Белсат" опубликовало постановление суда.

Дословно: "Признать книги "Белорусский Донбасс" экстремистскими по признакам разжигания расовой, национальной или религиозной вражды и розни, пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к расовой, национальной, религиозной принадлежности, пропаганды и публичного демонстрирования нацистской символики или атрибутики, материалы и инструкции по взрывному делу, которые можно использовать в планировании и совершении террористических актов путём подрыва гражданских и (или) военных объектов".

Справка: Книгу издали в Украине белорусские журналисты Игорь Ильяш и Екатерина Андреева. Они следили за событиями на Донбассе с 2015 года. За четыре года Ильяш и Андреева сделали десятки интервью, расследований и репортажей, основной темой и главными героями которых стали белорусы и "белорусский след" на войне в Украине.

Андреева с осени 2020-го за освещение протестов в Беларуси находится за решёткой, она признана политзаключённой.

Напомним: В феврале Минская областная экспертная комиссия по оценке информационных продуктов нашла признаки экстремизма в книге.