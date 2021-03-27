Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Фейсбук" замораживает страницу Мадуро за дезинформацию о коронавирусе — Reuters

Суббота, 27 марта 2021, 06:13
Фейсбук замораживает страницу Мадуро за дезинформацию о коронавирусе — Reuters
FRANCE24

Соцсеть Facebook решила заморозить страницу венесуэльского президента Николаса Мадуро - он продвигал лекарства, которые якобы могут вылечить COVID-19.

Источник: представитель Facebook в Reuters

Прямая речь: "Мы придерживаемся указаний ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), согласно которым пока не существует лекарств для лечения вируса. Через неоднократные нарушения наших правил мы также замораживаем страницу на 30 дней, в течение которых она будет доступна только для чтения".

Детали: Раньше Мадуро описывал "Карвативир" - тимьяновый раствор, который якобы нейтрализует коронавирус без побочных эффектов. Мадуро утверждал, что "Карвативир" может применяться профилактически и терапевтически против коронавируса.

Facebook скрыл видео, в котором Мадуро продвигает лекарства, поскольку оно нарушает политику в отношении "ложных утверждений" о коронавирусе, в частности, что "что-то может гарантировать избежание заражения COVID-19 или может гарантировать выздоровление от COVID-19".

Отмечается, что администраторам страницы Мадуро сообщили о нарушениях.

Аккаунт Мадуро в Instagram, принадлежащий Facebook, не пострадает.

Предыстория: В феврале Facebook расширил список ложных утверждений о COVID-19 и вакцинации против коронавируса, которые будут удалять из Facebook и Instagram. В частности, это утверждениz, что COVID-19 создан искусственно, что вакцины не эффективны, что безопаснее переболеть, чем вакцинироваться, и что вакцины токсичные или вызывают аутизм.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусfacebook
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
Все новости...
Реклама: