"Фейсбук" замораживает страницу Мадуро за дезинформацию о коронавирусе — Reuters

Соцсеть Facebook решила заморозить страницу венесуэльского президента Николаса Мадуро - он продвигал лекарства, которые якобы могут вылечить COVID-19.

Источник: представитель Facebook в Reuters

Прямая речь: "Мы придерживаемся указаний ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), согласно которым пока не существует лекарств для лечения вируса. Через неоднократные нарушения наших правил мы также замораживаем страницу на 30 дней, в течение которых она будет доступна только для чтения".

Детали: Раньше Мадуро описывал "Карвативир" - тимьяновый раствор, который якобы нейтрализует коронавирус без побочных эффектов. Мадуро утверждал, что "Карвативир" может применяться профилактически и терапевтически против коронавируса.

Facebook скрыл видео, в котором Мадуро продвигает лекарства, поскольку оно нарушает политику в отношении "ложных утверждений" о коронавирусе, в частности, что "что-то может гарантировать избежание заражения COVID-19 или может гарантировать выздоровление от COVID-19".

Отмечается, что администраторам страницы Мадуро сообщили о нарушениях.

Аккаунт Мадуро в Instagram, принадлежащий Facebook, не пострадает.

Предыстория: В феврале Facebook расширил список ложных утверждений о COVID-19 и вакцинации против коронавируса, которые будут удалять из Facebook и Instagram. В частности, это утверждениz, что COVID-19 создан искусственно, что вакцины не эффективны, что безопаснее переболеть, чем вакцинироваться, и что вакцины токсичные или вызывают аутизм.