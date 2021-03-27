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ООС: один обстрел с начала суток

Суббота, 27 марта 2021, 07:13
ООС: один обстрел с начала суток

С начала суток субботы оккупанты в районе ООС осуществили один обстрел украинских позиций.

Источник: сайт Минобороны

Детали: Неподалеку населенного пункта Славное противник открывал огонь из гранатометов различных систем. Потерь среди украинских защитников от начала текущих суток нет.

В то же время за прошедшие сутки в результате обстрелов погибли четыре военных и двое получили ранения.

Всего 26 марта было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В том же направлении, в пригороде поселка Майорск, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия в направлении позиций Вооруженных Сил Украины вблизи Верхнеторецкого.

В Минобороны сообщили, что российские наемники грубо проигнорировали запросы украинской стороны на тишину, продолжив обстрел ее позиций. Кроме того, в медиапространстве наемниками традиционно распространялись циничные заявления о событиях в районе Шумов, тиражировались фейки и манипуляции.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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