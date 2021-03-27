В Каталонии не удалась первая попытка избрать нового руководителя региона

В Каталонии, где недавно прошли выборы, с первой попытки не удалось избрать нового президента региона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Пере Арагонес из выступающей за независимость ERC, который с сентября 2020 исполняет обязанности президента, после первого голосования депутатов не получил необходимого количества голосов. За него проголосовали 42 депутата из необходимых 68 (всего в парламенте 138 мест), при этом 33 голоса дали его однопартийцы и еще 9 - депутаты из крайней левой CUP.

Либерально-консервативная JxCat, также выступающая за независимость, заранее объявила, что собирается воздержаться при голосовании - что сразу подорвало шансы Арагонеса на избрание с первой попытки.

Пере Арагонес надеется сформировать коалиционное правительство в регионе вместе с JxCat и при поддержке CUP.

Есть шансы, что он сможет получить должность со второй попытки: в отличие от первого тура голосования, в котором за кандидатуру должны дать голоса как минимум 68 депутатов, во втором достаточно получить простое большинство из присутствующих.

Следующее голосование должно состояться во вторник, 30 марта.

Все три партии настроены добиваться независимости региона, но имеют разногласия по многим другим вопросам, что затрудняет для них переговоры и совместное управление.

В дополнение, JxCat хочет, чтобы направлением за независимость региона занимался юридически несуществующий "Совет республики" под руководством бывшего главы регионального правительства Карла Пучдемона, который бежал в Бельгию.

ERC, напротив, более склоняется к диалогу с Мадридом.

Напомним, на региональных выборах в феврале большинство мест в парламенте получили политические силы, выступающие за независимость региона. В то же время среди лидеров по количеству голосов оказались и "социалисты", которые против независимости.