Высшее военное руководство стран мира осудило действия силовиков в Мьянме
Высшее военное командование стран мира, включая США, осудило действия военных в Мьянме, где в результате силового подавления протестов от рук силовиков погибли 114 человек.
Источник: сайт Минобороны США
Детали: Отмечается, что глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли присоединился к руководителям оборонных штабов Австралии, Канады, Германии, Греции, Италии, Японии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Республики Корея и Великобритании.
Они призвали военных Мьянмы соблюдать международные стандарты военного профессионализма.
Дословно: "Как начальники оборонных ведомств, мы осуждаем применение силы против безоружных людей вооруженными силами Мьянмы и связанными с ними службами безопасности.
Профессиональные военные придерживаются международных стандартов поведения и защищают, а не вредят людям, которым они служат. Мы призываем Вооруженные силы Мьянмы прекратить насилие и работать над восстановлением уважения и доверия к народу Мьянмы, которое она потеряла благодаря действиям".
Что предшествовало: 27 марта - в День вооруженных сил в Мьянме - более 100 человек погибли в результате силового подавления протестов. 27 марта стало самым кровавым днем с начала противостояния между гражданами и военными в стране.
Предыстория:
- 1 февраля военные захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства. Главнокомандующий армией генерал Мин Аун Хлаин заявил, что берет на себя обязанности главы государства.
- В стране начались акции протеста против захвата власти военными.
- 14 февраля во большие города Мьянмы заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
- В общем с 1 февраля в результате противостояния были убиты более 400 демонстрантов.