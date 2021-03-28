Высшее военное руководство стран мира осудило действия силовиков в Мьянме

Высшее военное командование стран мира, включая США, осудило действия военных в Мьянме, где в результате силового подавления протестов от рук силовиков погибли 114 человек.

Источник: сайт Минобороны США

Детали: Отмечается, что глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли присоединился к руководителям оборонных штабов Австралии, Канады, Германии, Греции, Италии, Японии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Республики Корея и Великобритании.

Они призвали военных Мьянмы соблюдать международные стандарты военного профессионализма.

Дословно: "Как начальники оборонных ведомств, мы осуждаем применение силы против безоружных людей вооруженными силами Мьянмы и связанными с ними службами безопасности.

Профессиональные военные придерживаются международных стандартов поведения и защищают, а не вредят людям, которым они служат. Мы призываем Вооруженные силы Мьянмы прекратить насилие и работать над восстановлением уважения и доверия к народу Мьянмы, которое она потеряла благодаря действиям".

Что предшествовало: 27 марта - в День вооруженных сил в Мьянме - более 100 человек погибли в результате силового подавления протестов. 27 марта стало самым кровавым днем ​​с начала противостояния между гражданами и военными в стране.

Предыстория: