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Высшее военное руководство стран мира осудило действия силовиков в Мьянме

Воскресенье, 28 марта 2021, 04:26
Высшее военное руководство стран мира осудило действия силовиков в Мьянме
defense.gov

Высшее военное командование стран мира, включая США, осудило действия военных в Мьянме, где в результате силового подавления протестов от рук силовиков погибли 114 человек.

Источник: сайт Минобороны США

Детали: Отмечается, что глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли присоединился к руководителям оборонных штабов Австралии, Канады, Германии, Греции, Италии, Японии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Республики Корея и Великобритании.

Они призвали военных Мьянмы соблюдать международные стандарты военного профессионализма.

Дословно: "Как начальники оборонных ведомств, мы осуждаем применение силы против безоружных людей вооруженными силами Мьянмы и связанными с ними службами безопасности.

Профессиональные военные придерживаются международных стандартов поведения и защищают, а не вредят людям, которым они служат. Мы призываем Вооруженные силы Мьянмы прекратить насилие и работать над восстановлением уважения и доверия к народу Мьянмы, которое она потеряла благодаря действиям".

Что предшествовало: 27 марта - в День вооруженных сил в Мьянме - более 100 человек погибли в результате силового подавления протестов. 27 марта стало самым кровавым днем ​​с начала противостояния между гражданами и военными в стране.

Предыстория:

  • 1 февраля военные захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства. Главнокомандующий армией генерал Мин Аун Хлаин заявил, что берет на себя обязанности главы государства.
  • В стране начались акции протеста против захвата власти военными.
  • 14 февраля во большие города Мьянмы заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
  • В общем с 1 февраля в результате противостояния были убиты более 400 демонстрантов.

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