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COVID-19: Количество больных в мире за два дня выросло на миллион

Воскресенье, 28 марта 2021, 05:20

За сутки 26 марта в мире зафиксировали 570 750 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии - 83 039 новых больных, в США - 63 647, в Индии - 62 631.

К первой пятерке по количеству новых заражений также принадлежит Франция, где обнаружили 42 619 больных, и Польша, где 31 757.

Украина оказалась на 9 месте в мире (17 424) - между Германией (18 692) и Аргентиной (10 338).

Умерли за сутки 9 542 человек, всего за время пандемии - 2,7 млн.

Болеют почти 22 млн человек, однако выздоровели - 102,5 млн.

Всего в мире зарегистрировали 127,2 млн случаев COVID-19. По состоянию на 24 марта в мире было 126 млн случаев.

 

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 26 марта в Украине зафиксировано 17 424 случая коронавируса. 290 больных умерли, госпитализированы 4 747 человек и 7 124 человека выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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