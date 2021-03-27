В Украине больше 17 тысяч новых случаев COVID

За прошедшие сутки, 26 марта, в Украине зафиксировано 17 424 случая коронавируса, 290 больных умерли, госпитализированы 4747 человек и 7124 человек выздоровели.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273), Днепропетровской (1171) областях и г. Киев (1226).

Среди новых заболевших – 752 ребенка и 420 медработников.

За сутки совершено 123 500 тестирований, в частности методом ПЦР – 55 500, методом ИФА – 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 530.

За сутки в Украине против COVID-19 привито 17 939 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

м. Киев – 1226 случаев / 1650 прививок;

Винницкая область – 724 случая / 830 прививок;

Волынская область – 370 случаев / 280 прививок;

Днепропетровская область – 1171 случай / 1320 прививок;

Донецкая область – 802 случая / 770 прививок;

Житомирская область – 813 случаев / 690 прививок;

Закарпатская область – 353 случая / 420 прививок;

Запорожская область – 599 случаев / 590 прививок;

Ивано-Франковская область – 373 случая / 629 прививок;

Киевская область – 1273 случая / 1170 прививок;

Кировоградская область – 172 случая / 460 прививок;

Луганская область – 167 случаев / 340 прививок;

Львовская область – 1407 случаев / 1060 прививок;

Николаевская область – 454 случая / 600 прививок;

Одесская область – 1282 случая / 400 прививок;

Полтавская область – 673 случая / 700 прививок;

Ровенская область – 553 случая / 650 прививок;

Сумская область – 567 случаев / 1080 прививок;

Тернопольская область – 628 случаев / 590 прививок;

Харьковская область – 1132 случая / 390 прививок;

Херсонская область – 174 случая / 1190 прививок;

Хмельницкая область – 822 случая / 640 прививок;

Черкасская область – 548 случаев / 710 прививок;

Черновицкая область – 516 случаев / 270 прививок;

Черниговская область – 625 случаев / 510 прививок.

По состоянию на 26 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек.

С начала прививочной кампании в Украине привито 192 264 человека, из них получили 1 дозу – 192 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.

Что предшествовало: 25 марта в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 18 132 лицам (это антирекорд по количеству новых случаев), госпитализировали 4 826 больных, умерли 326 пациентов, выздоровели 7 138 человек.

24 марта тоже было два антирекорда – по количеству новых и летальных случаев в сутки: диагноз COVID-19 установили 16 669 лицам, госпитализировали 4 838 больных, умерли от осложнений 362 пациента, выздоровели 6 748 человек.

По состоянию на 27 марта, Украина находится на 9 месте в мире по количеству новых выявленных случаев коронавируса.

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