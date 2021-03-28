Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

США о санкциях Китая: "Беспочвенные"

Воскресенье, 28 марта 2021, 07:10
voanews.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал беспочвенными санкции Китая против американских чиновников.

Источник: Politico со ссылкой на заявление Блинкена

Дословно Блинкен: "Попытки Пекина запугать и заставить молчать тех, кто выступает за права человека и основные свободы, только способствуют росту международного внимания ко длительному геноциду и преступлениях против человечества в Синьцзяне".

Читайте также: Пекин взялся за санкции: как далеко зайдет конфликт Китая и ЕС

Предыстория:

  • Великобритания и США ввели санкции против китайских чиновников и организаций за нарушения прав человека против преимущественно мусульманского уйгурского меньшинства. Правозащитные организации заявляют, что Китай удерживает более миллиона уйгуров и людей из других групп мусульманских меньшинств в лагерях в Синьцзяне. Правительство Китая обвиняют в проведении принудительных стерилизаций уйгурских женщин и разлучении детей с их семьями. Расследование содержат информацию о принудительном труде и систематических изнасилованиях, сексуальном насилии и пытках задержанных.
  • В ответ КНР ввела санкции против американских и канадских чиновников. Это глава комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Манчин, вице-глава USCIRF Тони Перкинс, депутат канадского парламента от Консервативной партии Майкл Чонг.

Темы: СШАКитайсанкции


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Организация": Cтепанов объяснил, почему Украина вдвое отстает от плана вакцинации

Резников: Россиян, которые незаконно переехали в Крым — выдворят

В Бразилии объявили о создании новой вакцины против Covid

В ночь на воскресенье Украина переходит на летнее время

Китай объявил о введении ответных санкций против США и Канады

Семенченко находится в больнице и к нему не пускают – адвокат

Все новости...
США
В США вакцинировали треть населения
США и Великобритания отреагировали на ухудшение состояния Навального
Первым городом с "паспортами вакцинации" в США стал Нью-Йорк
Последние новости
07:10
США о санкциях Китая: "Беспочвенные"
06:15
В США вакцинировали треть населения
05:20
COVID-19: Количество больных в мире за два дня выросло на миллион
04:26
Высшее военное руководство стран мира осудило действия силовиков в Мьянме
02:45
"Организация": Cтепанов объяснил, почему Украина вдвое отстает от плана вакцинации
01:50
Резников: Россиян, которые незаконно переехали в Крым — выдворят
00:48
На акции протеста в Минске задержали две сотни людей
23:59
В Бразилии объявили о создании новой вакцины против Covid
23:23
"Укрзализныця" сообщила, в каких "красных" зонах ограничено движение поездов
22:56
В Сербии начали вакцинировать иностранцев
Все новости...