США о санкциях Китая: "Беспочвенные"

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал беспочвенными санкции Китая против американских чиновников.

Источник: Politico со ссылкой на заявление Блинкена

Дословно Блинкен: "Попытки Пекина запугать и заставить молчать тех, кто выступает за права человека и основные свободы, только способствуют росту международного внимания ко длительному геноциду и преступлениях против человечества в Синьцзяне".

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