США о санкциях Китая: "Беспочвенные"
Воскресенье, 28 марта 2021, 07:10
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал беспочвенными санкции Китая против американских чиновников.
Источник: Politico со ссылкой на заявление Блинкена
Дословно Блинкен: "Попытки Пекина запугать и заставить молчать тех, кто выступает за права человека и основные свободы, только способствуют росту международного внимания ко длительному геноциду и преступлениях против человечества в Синьцзяне".
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Предыстория:
- Великобритания и США ввели санкции против китайских чиновников и организаций за нарушения прав человека против преимущественно мусульманского уйгурского меньшинства. Правозащитные организации заявляют, что Китай удерживает более миллиона уйгуров и людей из других групп мусульманских меньшинств в лагерях в Синьцзяне. Правительство Китая обвиняют в проведении принудительных стерилизаций уйгурских женщин и разлучении детей с их семьями. Расследование содержат информацию о принудительном труде и систематических изнасилованиях, сексуальном насилии и пытках задержанных.
- В ответ КНР ввела санкции против американских и канадских чиновников. Это глава комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Манчин, вице-глава USCIRF Тони Перкинс, депутат канадского парламента от Консервативной партии Майкл Чонг.