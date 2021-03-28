К перекрывшему Суэцкий канал судну направили дополнительные буксиры

Два дополнительных буксира направляются к застрявшему в Суэцком канале гигантскому контейнеровозу Ever Given, который сел на мель и заблокировал движение по транспортной артерии.

Источник: Associated Press

Детали: Экскаваторы в воскресенье продолжат вычищать ил и песок с левого борта судна, пока буксиры будут его тянуть.

В субботу инженерам удалось добиться некоторых успехов – контейнеровоз впервые удалось немного сдвинуть с места при помощи буксиров.

При этом специалисты не исключают, что еще потребуется убрать часть песка вокруг судна, прежде чем буксирам удастся снять его с мели.

Глава управления Суэцкого канала генерал-лейтенант Усама Рабей выразил надежду на то, что ведущиеся работы по освобождению судна дадут результаты без необходимости снимать груз. Он отметил, что ситуация очень сложная.

Согласно оптимистичными прогнозам, судно с помощью нескольких буксиров удастся разблокировать в воскресенье или в начале следующей недели. Однако некоторые эксперты предупреждают, что при неблагоприятном развитии событий процесс может занять не дни, а недели.

Напомним: По состоянию на субботу более трехсот судов стояли в ожидании прохода через Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом Ever Given.