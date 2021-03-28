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На разминирование Донбасса уйдет до 30 лет – Резников

Воскресенье, 28 марта 2021, 14:35

На разминирование оккупированных восточных территорий потребуется около 25-30 лет.

Источник: министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников в эфире телеканала "Дом", которого цитирует Укринформ

Детали: Министр отметил, что изучал опыт Хорватии по ликвидации последствий боевых действий 1991-1995 годов, которые происходили при выходе страны из состава Югославии.

Он отметил, что сумму, необходимую на очистку Донбасса от взрывоопасных остатков войны, можно будет назвать только после возвращения оккупированных территорий и проведения полного аудита. Но из опыта Хорватии - речь идет о сотнях миллионов евро.

Министр напомнил, что, по мнению специалистов, в настоящее время плотность имеющихся мин и взрывоопасных веществ на территории Украины больше, чем в любой точке мира.

Прямая речь: "25 лет назад закончилась та война, а они (в Хорватии - УП) до сих пор разминируют свои территории. У них до сих пор осталось около 500 кв.км неразминованных территорий. К тому же в очень труднодоступных местах: скалах, ущельях, лесной сложной зоне, в этом году они планируют разминировать до 50 кв. км.

И если математически подойти, то один день войны дает пять-шесть дней разминирования. То есть, если у нас война продолжается семь лет, то, согласно хорватской матрицы, нам придется разминировать 25 лет, а то и 30".

Темы: войнаДонбассОРДЛО


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