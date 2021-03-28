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В Крыму защитников не пускают в СИЗО к журналисту Есипенко, который подвергся пыткам

Воскресенье, 28 марта 2021, 15:28
Владислав Есипенко, фото Радио Свобода

Адвокат Алексей Ладин рассказал, что независимым защитникам продолжают блокировать доступ к арестованному в оккупированном Крыму фрилансеру "Крым.Реалии"  Владиславу Есипенко.

Источник: Радио Свобода

Детали: Оккупанты удерживают Есипенко в следственном изоляторе Симферополя.

По словам Ладина, с 10 марта до сегодняшнего дня ни один из независимых адвокатов не может попасть к журналисту на свидание, чтобы выяснить позицию.

Но адвокаты не оставляют попыток попасть к арестованному.

Юрист рассказал, что в СИЗО ссылаются на то, что Есипенко якобы добровольно отказывается от других защитников, кроме "назначенного адвоката".

Прямая речь Ладена: "Органы ФСБ совместно с сотрудниками СИЗО проводят целые операции по недопущению, в том числе меня, к Владиславу Есипенко. У меня есть основания предполагать, что на него осуществляется как физическое, так и психологическое давление с целью получить нужные показания или для чего-то еще. Но совершенно очевидно, что, если ФСБ прикладывает такие усилия для того, чтобы прятать человека, у них явно недобрые намерения.

Рано или поздно независимая защита попадет к нему, и мы выясним его позицию. Мы будем продолжать всеми законными методами добиваться встречи с ним, чтобы выявить, подвергается он пыткам или нет. Если он подвергается пыткам, мы сделаем все, чтобы это прекратить".

Напомним:

  • Сотрудники ФСБ России два дня пытали током Владислава Есипенко – фрилансера "Радио Свобода", задержанного ФСБ в оккупированном Крыму.
  • Посольство США в Киеве осудило арест Россией Владислава Есипенко.

Темы: ФСБпыткиКрымправа человекаСМИ


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