США осудили арест журналиста Есипенко в Крыму

Посольство США в Киеве осудило арест Россией во временно оккупированном Симферополе Владислава Есипенко.

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мы осуждаем политически мотивированный арест Россией журналиста Владислава Есипенко в Крыму. Российские незаконные оккупанты не имеют законных полномочий препятствовать деятельности свободной прессы, самовольно арестовывать людей и отказывать им в надлежащих судебных процессах", - заявили американские дипломаты.

We condemn Russia’s politically motivated arrest of journalist Vladyslav Yesypenko in Crimea. Russia’s illegal occupiers have no legitimate authority to restrain free press, arrest individuals arbitrarily, and deny due process rights. #CrimeaIsUkraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 18, 2021

16 марта в России сообщили, что в Крыму ФСБ РФ задержала россиянина Есипенко В.Л., который якобы собирал информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство.

Служба внешней разведки Украины назвала заявление ФСБ о задержании якобы "украинского агента" пропагандистской акцией, которой создается нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма.

Есипенко является фрилансером украинской службы "Радио Свобода". "Радио Свобода" сообщило, что у Есипенко "двойное российско-украинское гражданство".

МИД Украины требует от России освободить Есипенко.