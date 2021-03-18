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США осудили арест журналиста Есипенко в Крыму

Четверг, 18 марта 2021, 10:12

Посольство США в Киеве осудило арест Россией во временно оккупированном Симферополе Владислава Есипенко.

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мы осуждаем политически мотивированный арест Россией журналиста Владислава Есипенко в Крыму. Российские незаконные оккупанты не имеют законных полномочий препятствовать деятельности свободной прессы, самовольно арестовывать людей и отказывать им в надлежащих судебных процессах", - заявили американские дипломаты.

16 марта в России сообщили, что в Крыму ФСБ РФ задержала россиянина Есипенко В.Л., который якобы собирал информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство.

Служба внешней разведки Украины назвала заявление ФСБ о задержании якобы "украинского агента" пропагандистской акцией, которой создается нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма.

Есипенко является фрилансером украинской службы "Радио Свобода". "Радио Свобода" сообщило, что у Есипенко "двойное российско-украинское гражданство".

МИД Украины требует от России освободить Есипенко.

Темы: СШАКрым


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