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Индия должна возобновить экспорт вакцины AstraZeneca в мае – ЮНИСЕФ

Воскресенье, 28 марта 2021, 15:52
Индия должна возобновить экспорт вакцины AstraZeneca в мае – ЮНИСЕФ

В ЮНИСЕФ ожидают, что Индия в мае возобновит экспорт вакцины AstraZeneca против коронавируса, которая производится Индийским институтом сыворотки.

Источник: Reuters

Детали: пресс-служба ЮНИСЕФ сообщила, что поставки вакцины AstraZeneca возобновится до мая, после чего объемы экспорта должны вырасти, чтобы наверстать ранее запланированные темпы поставок.

Сейчас в рамках программы COVAX с правительством Индии ведутся переговоры об обеспечении некоторых поставок вакцины в апреле. Всего Индийский институт сыворотки в марте-апреле должен был поставить для нужд COVAX 90 млн доз препарата, однако программа получила лишь около 28 млн доз.

Напомним:

  • Индия временно приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute. Решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовлетворением внутреннего спроса.
  • В рамках инициативы COVAX Украине обещали предоставить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Прогнозировалось, что Киев сможет получить указанные дозы за первое полугодие 2021 года.

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Темы: вакцинациякоронавирусИндия
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