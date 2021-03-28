Индия должна возобновить экспорт вакцины AstraZeneca в мае – ЮНИСЕФ

В ЮНИСЕФ ожидают, что Индия в мае возобновит экспорт вакцины AstraZeneca против коронавируса, которая производится Индийским институтом сыворотки.

Источник: Reuters

Детали: пресс-служба ЮНИСЕФ сообщила, что поставки вакцины AstraZeneca возобновится до мая, после чего объемы экспорта должны вырасти, чтобы наверстать ранее запланированные темпы поставок.

Сейчас в рамках программы COVAX с правительством Индии ведутся переговоры об обеспечении некоторых поставок вакцины в апреле. Всего Индийский институт сыворотки в марте-апреле должен был поставить для нужд COVAX 90 млн доз препарата, однако программа получила лишь около 28 млн доз.

Напомним: