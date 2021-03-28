Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Индия должна возобновить экспорт вакцины AstraZeneca в мае – ЮНИСЕФ

Воскресенье, 28 марта 2021, 15:52

В ЮНИСЕФ ожидают, что Индия в мае возобновит экспорт вакцины AstraZeneca против коронавируса, которая производится Индийским институтом сыворотки.

Источник: Reuters

Детали: пресс-служба ЮНИСЕФ сообщила, что поставки вакцины AstraZeneca возобновится до мая, после чего объемы экспорта должны вырасти, чтобы наверстать ранее запланированные темпы поставок.

Сейчас в рамках программы COVAX с правительством Индии ведутся переговоры об обеспечении некоторых поставок вакцины в апреле. Всего Индийский институт сыворотки в марте-апреле должен был поставить для нужд COVAX 90 млн доз препарата, однако программа получила лишь около 28 млн доз.

Напомним:

  • Индия временно приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute. Решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовлетворением внутреннего спроса.
  • В рамках инициативы COVAX Украине обещали предоставить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Прогнозировалось, что Киев сможет получить указанные дозы за первое полугодие 2021 года.

Темы: вакцинациякоронавирусИндия


powered by lun.ua
Главное сегодня

картаТурция утвердила планы развития нового Стамбульского канала

Эпидемия в Киеве: за сутки госпитализированы сотни людей

Водный кризис в Крыму: оккупанты подадут иск против граждан Украины

В Испании провели коронавирусный "тест" с помощью концерта со зрителями

Евросоюз перешел на летнее время

За сутки в Украине обнаружили еще 12 тысяч заражений Covid, 203 человека умерли

Все новости...
вакцинация
Молдова получила из Румынии вторую партию вакцины от коронавируса
Коронавирус: количество привитых в Украине приближается к 200 тысячам
"Организация": Cтепанов объяснил, почему Украина вдвое отстает от плана вакцинации
Последние новости
16:19
В Минэкономики рассказали, как изменились цены на продукты за неделю
15:59
В Ирландии разыскивают двух человек, сбежавших из обязательного карантина в гостинице
15:52
Индия должна возобновить экспорт вакцины AstraZeneca в мае – ЮНИСЕФ
15:28
В Крыму защитников не пускают в СИЗО к журналисту Есипенко, который подвергся пыткам
14:57
Контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал и международную торговлю: что известно на данный момент
14:51
Молдова получила из Румынии вторую партию вакцины от коронавируса
14:35
На разминирование Донбасса уйдет до 30 лет – Резников
14:21
видеоВулкан в Исландии может извергаться годами, его посетили уже 10 тысяч человек
13:51
Выборы в Раду на двух округах: ЦИК обнародовала явку на 12:00
13:18
картаТурция утвердила планы развития нового Стамбульского канала
Все новости...