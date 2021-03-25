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Индия приостановила экспорт вакцин AstraZeneca из-за внутреннего спроса – СМИ

Четверг, 25 марта 2021, 03:18
Индия приостановила экспорт вакцин AstraZeneca из-за внутреннего спроса – СМИ

Индия временно приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, что производится на мощностях Serum Institute.

Источник: Reuters

Детали: Агентство ссылается на два источника. Решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовлетворением внутреннего спроса.

Ожидается, что указанный шаг повлияет на инициативу ВОЗ - COVAX, которая призвана предоставить вакцину от коронавируса для около 180 стран.

Сейчас COVAX получил 17,7 миллионов доз AstraZeneca. В целом же Индия уже экспортировала 60,5 миллионов доз препарата, производимого в Serum Institute.

На сайте министерства иностранных дел страны указано, что с 25 марта вакцины не будут экспортировать, потому что Индия хочет направить усилия на иммунизацию собственного населения.

Официальных комментариев в МИД страны еще не дали. 

В то же время, в ЮНИСЕФ не сразу, но прокомментировали указанную информацию. Там заявили, что Индия, скорее всего, задержит поставки вакцины, запланированные на март и апрель.

"Мы понимаем, что поставки вакцины против COVID-19 в страны с низким уровнем дохода, которые участвуют в программе COVAX, скорее всего, столкнутся с неудачами в получении экспортных лицензий", - говорится в письме от ЮНИСЕФ.

Однако в Фонде отметили, что ведут переговоры с правительством Индии по обеспечению быстрой доставки вакцины.

В рамках этой инициативы было договорено о 1,1 миллиарда доз AstraZeneca и Novavax.

За время пандемии в Индии зарегистрировали почти 12 миллионов случаев коронавируса, что является третьим показателем по количеству заражений среди стран мира. Сейчас право на вакцинацию имеют пожилые люди и граждане старше 45 лет с сопутствующими заболеваниями. В начале кампании в январе первоочередное право на прививки имели медработники. По последним данным, было введено более 51 миллиона доз, из которых 47 миллионов - вакцина AstraZeneca. Правительство ожидает от производителя еще 141 миллион доз.

Почему это важно: В рамках инициативы COVAX Украине обещали предоставить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Прогнозировалось, что Киев сможет получить указанные дозы за первое полугодие 2021 года.

Напомним:

  • По словам нардепа от "Слуги народа", председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, на определенный срок может быть отложена поставка следующей партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) из-за информационной кампании, "развернутой против индийской вакцины".
  • 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины AstraZeneca – 500 000 доз, их хватит на прививку против COVID-19 для 250 000 человек.
  • Срок годности полмиллиона индийских вакцин против коронавируса, которые Украина получила 23 февраля, истекает 23 июня 2021.
  • На данный момент было введено 137 тысяч доз вакцины.

Украинская правда

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Темы: вакцинация
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