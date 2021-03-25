Индия приостановила экспорт вакцин AstraZeneca из-за внутреннего спроса – СМИ

Индия временно приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, что производится на мощностях Serum Institute.

Источник: Reuters

Детали: Агентство ссылается на два источника. Решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовлетворением внутреннего спроса.

Ожидается, что указанный шаг повлияет на инициативу ВОЗ - COVAX, которая призвана предоставить вакцину от коронавируса для около 180 стран.

Сейчас COVAX получил 17,7 миллионов доз AstraZeneca. В целом же Индия уже экспортировала 60,5 миллионов доз препарата, производимого в Serum Institute.

На сайте министерства иностранных дел страны указано, что с 25 марта вакцины не будут экспортировать, потому что Индия хочет направить усилия на иммунизацию собственного населения.

Официальных комментариев в МИД страны еще не дали. Также не прокомментировало эту информацию и ЮНИСЕФ, который занимается вакцинацией в рамках COVAX.

В рамках этой инициативы было договорено о 1,1 миллиарда доз AstraZeneca и Novavax.

За время пандемии в Индии зарегистрировали почти 12 миллионов случаев коронавируса, что является третьим показателем по количеству заражений среди стран мира. Сейчас право на вакцинацию имеют пожилые люди и граждане старше 45 лет с сопутствующими заболеваниями. В начале кампании в январе первоочередное право на прививки имели медработники. По последним данным, было введено более 51 миллиона доз, из которых 47 миллионов - вакцина AstraZeneca. Правительство ожидает от производителя еще 141 миллион доз.

Напомним: