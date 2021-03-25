Индия приостановила экспорт вакцин AstraZeneca из-за внутреннего спроса – СМИ
Индия временно приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, что производится на мощностях Serum Institute.
Источник: Reuters
Детали: Агентство ссылается на два источника. Решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовлетворением внутреннего спроса.
Ожидается, что указанный шаг повлияет на инициативу ВОЗ - COVAX, которая призвана предоставить вакцину от коронавируса для около 180 стран.
Сейчас COVAX получил 17,7 миллионов доз AstraZeneca. В целом же Индия уже экспортировала 60,5 миллионов доз препарата, производимого в Serum Institute.
На сайте министерства иностранных дел страны указано, что с 25 марта вакцины не будут экспортировать, потому что Индия хочет направить усилия на иммунизацию собственного населения.
Официальных комментариев в МИД страны еще не дали. Также не прокомментировало эту информацию и ЮНИСЕФ, который занимается вакцинацией в рамках COVAX.
В рамках этой инициативы было договорено о 1,1 миллиарда доз AstraZeneca и Novavax.
За время пандемии в Индии зарегистрировали почти 12 миллионов случаев коронавируса, что является третьим показателем по количеству заражений среди стран мира. Сейчас право на вакцинацию имеют пожилые люди и граждане старше 45 лет с сопутствующими заболеваниями. В начале кампании в январе первоочередное право на прививки имели медработники. По последним данным, было введено более 51 миллиона доз, из которых 47 миллионов - вакцина AstraZeneca. Правительство ожидает от производителя еще 141 миллион доз.
Напомним:
- По словам нардепа от "Слуги народа", председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, на определенный срок может быть отложена поставка следующей партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) из-за информационной кампании, "развернутой против индийской вакцины".
- 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины AstraZeneca – 500 000 доз, их хватит на прививку против COVID-19 для 250 000 человек.
- Срок годности полмиллиона индийских вакцин против коронавируса, которые Украина получила 23 февраля, истекает 23 июня 2021.
- На данный момент было введено 137 тысяч доз вакцины.