Индия приостановила экспорт вакцин AstraZeneca из-за внутреннего спроса – СМИ

Индия временно приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, что производится на мощностях Serum Institute.

Источник: Reuters

Детали: Агентство ссылается на два источника. Решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовлетворением внутреннего спроса.

Ожидается, что указанный шаг повлияет на инициативу ВОЗ - COVAX, которая призвана предоставить вакцину от коронавируса для около 180 стран.

Сейчас COVAX получил 17,7 миллионов доз AstraZeneca. В целом же Индия уже экспортировала 60,5 миллионов доз препарата, производимого в Serum Institute.

На сайте министерства иностранных дел страны указано, что с 25 марта вакцины не будут экспортировать, потому что Индия хочет направить усилия на иммунизацию собственного населения.

Официальных комментариев в МИД страны еще не дали.

В то же время, в ЮНИСЕФ не сразу, но прокомментировали указанную информацию. Там заявили, что Индия, скорее всего, задержит поставки вакцины, запланированные на март и апрель.

"Мы понимаем, что поставки вакцины против COVID-19 в страны с низким уровнем дохода, которые участвуют в программе COVAX, скорее всего, столкнутся с неудачами в получении экспортных лицензий", - говорится в письме от ЮНИСЕФ.

Однако в Фонде отметили, что ведут переговоры с правительством Индии по обеспечению быстрой доставки вакцины.

В рамках этой инициативы было договорено о 1,1 миллиарда доз AstraZeneca и Novavax.

За время пандемии в Индии зарегистрировали почти 12 миллионов случаев коронавируса, что является третьим показателем по количеству заражений среди стран мира. Сейчас право на вакцинацию имеют пожилые люди и граждане старше 45 лет с сопутствующими заболеваниями. В начале кампании в январе первоочередное право на прививки имели медработники. По последним данным, было введено более 51 миллиона доз, из которых 47 миллионов - вакцина AstraZeneca. Правительство ожидает от производителя еще 141 миллион доз.

Почему это важно: В рамках инициативы COVAX Украине обещали предоставить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Прогнозировалось, что Киев сможет получить указанные дозы за первое полугодие 2021 года.

Напомним: