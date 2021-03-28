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ООС: оккупанты стреляли из запрещенного оружия, без потерь

Воскресенье, 28 марта 2021, 18:05
ООС: оккупанты стреляли из запрещенного оружия, без потерь

С начала суток 28 марта во зоне ООС было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, из которых 6 обстрелов и 1 дистанционное минирование.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку населенных пунктов Талаковка и Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи городка Южное, противник обстреливал позиции украинских защитников из минометов калибра 82 мм.

В направлении населенного пункта Луганское врагом было осуществлено дистанционное минирование позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Сообщается также, что утром в воскресенье передовые подразделения Вооруженных Сил Украины в очередной раз зафиксировали выполнения работ российскими наемниками по обустройству существующих и созданию новых оборонительных позиций в направлении линии разграничения. Работы проводились, несмотря на запрет, вблизи населенного пункта Водяное.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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