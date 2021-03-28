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Отбор на ЧМ-2022: Украина на последних минутах упускает победу в матче с Финляндией

Воскресенье, 28 марта 2021, 23:41

Сборная Украины сыграла вничью 1:1 в матче второго тура квалификации на Чемпионат мира по футболу 2022 года с командой Финляндии.

Поединок прошел в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" в воскресенье 28 марта.

Первые 20-ть минут игры были равными. Финская команда даже выбегала в контратаки и два удара на свой счет записал Теему Пукки, но не в створ ворот. Сборная Украины с минуты 25-й методично начала осаду штрафной финнов. Дважды на ударной позиции в первом тайме был Александр Зубков, но оба раза пробил мимо ворот. По одному удару в створ ворот соперника нанесли Александр Зинченко и Руслан Малиновский.

Сине-желтые имели полное преимущество, но на гол не наиграли. На старте второго тайма Малиновский со стандарта еще раз пробил прямо в руки вратаря финнов. Сборная Финляндии в свою очередь провела несколько опасных атак в ситуации, когда украинцы пошли вперед в желании забить гол. Финны хорошо держали оборону, став всей командой в защите.

Впрочем, на 80-й минуте соперник не выдержал. Александр Караваев пробежал по правому флангу и прострелил в штрафную, где первым был Жуниор Мораес, который и переправил мяч в сетку ворот - 1:0. В последующие пять минут финны закрыли сине-желтых в штрафной. На 84-й минуте после удара головой Паулса Араюури мяч полетел в штангу ворот Георгия Бущана.

На 89-й минуте украинцы привезли таки гол в собственные ворота. Виталий Миколенко перемудрил с мячом в своей штрафной и был вынужден сбивать Пукки. Судья ставит пенальти в ворота сборной Украины и удаляет Миколенко. С 11-ти метров Пукки переиграл Бущана - 1: .

После двух туров у сборной Украины два очка. Свой следующий матч украинская команда проведет в среду 31 марта против Казахстана.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол


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