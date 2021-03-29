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Военные в Мьянме обстреляли гражданских на похоронах – СМИ

Понедельник, 29 марта 2021, 00:38

По словам очевидцев, в Мьянме силы безопасности обстреляли траурную церемонию по убитому накануне 20-летнему студенту.

Источник: Reuters

Детали: В воскресенье по всей стране оплакивали 114 человек, убитых накануне.

В частности, вблизи столицы Янгон, в городе Баго, прощались с погибшим 20-летним студентом, там военные и открыли огонь по собравшимся на церемонии. Люди начали бежать, обошлось без жертв.

Однако в целом в воскресенье погибло по меньшей мере три человека.

Также группа адвокатов Ассоциации содействия политическим заключенным сообщает о 12 погибших в результате инцидентов в других местах Мьянмы.

Следовательно, количество погибших среди гражданского населения возросла до 459 человек.

Предыстория:

  • Военные 1 февраля захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
  • Вечером в воскресенье, 14 февраля, в крупные города Мьянмы заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
  • Более 100 человек погибли в субботу в результате силового подавления протестов в Мьянме, таким образом 27 марта стало самым кровавым днем с начала противостояния между гражданами и захватившими власть военными.

Темы: митингиубийство


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