Военные в Мьянме обстреляли гражданских на похоронах – СМИ

По словам очевидцев, в Мьянме силы безопасности обстреляли траурную церемонию по убитому накануне 20-летнему студенту.

Источник: Reuters

Детали: В воскресенье по всей стране оплакивали 114 человек, убитых накануне.

В частности, вблизи столицы Янгон, в городе Баго, прощались с погибшим 20-летним студентом, там военные и открыли огонь по собравшимся на церемонии. Люди начали бежать, обошлось без жертв.

Однако в целом в воскресенье погибло по меньшей мере три человека.

Также группа адвокатов Ассоциации содействия политическим заключенным сообщает о 12 погибших в результате инцидентов в других местах Мьянмы.

Следовательно, количество погибших среди гражданского населения возросла до 459 человек.

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