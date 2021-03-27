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В Мьянме во время протестов убиты более 100 человек

Суббота, 27 марта 2021, 20:32
В Мьянме во время протестов убиты более 100 человек
Фото: Reuters

Более 100 человек погибли в субботу в результате силового подавления протестов в Мьянме, таким образом 27 марта стало самым кровавым днем с начала противостояния между гражданами и захватившими власть военными.

Источник: BBC, Myanmar Now

Детали: Местные СМИ пишут о 114 погибших в субботу от рук силовиков.

По меньшей мере 29 человек, в том числе 13-летний ребенок, убиты в Мандалае (второй по величине город Мьянмы), не менее 24 – в столице страны Янгоне.

Всего, по подсчетам журналистов и правозащитников, с 1 февраля вследствие противостояния были убиты больше 400 демонстрантов – полиция регулярно открывает огонь по протестующим.

Власти прямо не говорят, что силы безопасности получили приказ открывать огонь на поражение. Ранее они безосновательно утверждали, что в некоторых людей, погибших во время акций протеста, якобы стреляли из толпы.

В то же время пятницу вечером на государственных телеканалах Мьянмы призывали граждан не участвовать в демонстрациях, распространив фактически угрозу: "После ужасных трагедий и гибели людей вы должны понимать, что в вас могут выстрелить - в спину или голову".

27 марта в Мьянме – День вооруженных сил. В прошлые годы на военных парадах в честь праздника присутствовали множество иностранных дипломатов и военных других стран.

 
 

Но после переворота страна оказалась в международной изоляции, и единственным представителем иностранного государства в этот раз был замминистра обороны России по международному сотрудничеству Александр Фомин.

Главнокомандующий армией Мьянмы Мин Аун Хлаин, которому после переворота принадлежит власть в стране, поблагодарил Россию за сотрудничество.

Прямая речь: "Мы ценим участие российских военных, которые сегодня здесь присутствуют. Власти России и все представители российской армии – наши настоящие друзья, хотя мы находимся на большом расстоянии".

Предыстория:

  • Военные 1 февраля захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
  • Вечером в воскресенье, 14 февраля, в крупные города Мьянмы заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.

"Украинская правда" в Threads

Темы: митингиакцииРосcия
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