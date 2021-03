В Мьянме во время протестов убиты более 100 человек

Более 100 человек погибли в субботу в результате силового подавления протестов в Мьянме, таким образом 27 марта стало самым кровавым днем с начала противостояния между гражданами и захватившими власть военными.

Источник: BBC, Myanmar Now

Детали: Местные СМИ пишут о 114 погибших в субботу от рук силовиков.

По меньшей мере 29 человек, в том числе 13-летний ребенок, убиты в Мандалае (второй по величине город Мьянмы), не менее 24 – в столице страны Янгоне.

Всего, по подсчетам журналистов и правозащитников, с 1 февраля вследствие противостояния были убиты больше 400 демонстрантов – полиция регулярно открывает огонь по протестующим.

