В Мьянме во время протестов убиты более 100 человек
Более 100 человек погибли в субботу в результате силового подавления протестов в Мьянме, таким образом 27 марта стало самым кровавым днем с начала противостояния между гражданами и захватившими власть военными.
Источник: BBC, Myanmar Now
Детали: Местные СМИ пишут о 114 погибших в субботу от рук силовиков.
По меньшей мере 29 человек, в том числе 13-летний ребенок, убиты в Мандалае (второй по величине город Мьянмы), не менее 24 – в столице страны Янгоне.
Всего, по подсчетам журналистов и правозащитников, с 1 февраля вследствие противостояния были убиты больше 400 демонстрантов – полиция регулярно открывает огонь по протестующим.
Bloodshed as forces open fire on protesters in Myanmar— BBC News (World) (@BBCWorld) March 27, 2021
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Власти прямо не говорят, что силы безопасности получили приказ открывать огонь на поражение. Ранее они безосновательно утверждали, что в некоторых людей, погибших во время акций протеста, якобы стреляли из толпы.
В то же время пятницу вечером на государственных телеканалах Мьянмы призывали граждан не участвовать в демонстрациях, распространив фактически угрозу: "После ужасных трагедий и гибели людей вы должны понимать, что в вас могут выстрелить - в спину или голову".
27 марта в Мьянме – День вооруженных сил. В прошлые годы на военных парадах в честь праздника присутствовали множество иностранных дипломатов и военных других стран.
Но после переворота страна оказалась в международной изоляции, и единственным представителем иностранного государства в этот раз был замминистра обороны России по международному сотрудничеству Александр Фомин.
Главнокомандующий армией Мьянмы Мин Аун Хлаин, которому после переворота принадлежит власть в стране, поблагодарил Россию за сотрудничество.
Прямая речь: "Мы ценим участие российских военных, которые сегодня здесь присутствуют. Власти России и все представители российской армии – наши настоящие друзья, хотя мы находимся на большом расстоянии".
Предыстория:
- Военные 1 февраля захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
- Вечером в воскресенье, 14 февраля, в крупные города Мьянмы заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.