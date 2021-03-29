Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Великобритании смягчают карантин

Понедельник, 29 марта 2021, 01:50
В Великобритании смягчают карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал граждан к осторожности, ведь с понедельника страна вводит смягчения карантина для взрослых.

Источник: Издание The Guardian, которое цитирует Джонсона

Прямая речь: "Мы должны оставаться осторожными, когда случаи (коронавируса, - ред.) растут по всей Европе, а новые варианты угрожают развертыванию вакцинации. Несмотря на сегодняшние послабления, каждый должен и в дальнейшем соблюдать правила".

Детали: Отныне люди смогут легально встречаться на свежем воздухе группами по 6 человек или из двух домашних хозяйств, в том числе в частных усадьбах.

Кроме того, организованный спорт на свежем воздухе тоже можна восстановливать.

Предыстория:

  • В декабре 2020 года Великобритания первой из стран Запада начала программу массовой вакцинации населения от коронавируса.
  • По состоянию на 20 марта более половины взрослого населения Великобритании получило первую дозу вакцины против COVID-19.
  • 22 марта в Британии от COVID умерло наименьшее количество людей с сентября.

Темы: Великобританиякарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Великобритания
Уоллес объяснил свои слова о "благодарности Украины" и собрал сотни комментариев благодарности
Пристайко объяснил свой комментарий относительно "сарказма" Зеленского
Данилов отреагировал на слова Уоллеса об Amazon и недостаточной благодарности
Последние новости
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
Все новости...
Реклама: