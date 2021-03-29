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В Великобритании смягчают карантин

Понедельник, 29 марта 2021, 01:50

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал граждан к осторожности, ведь с понедельника страна вводит смягчения карантина для взрослых.

Источник: Издание The Guardian, которое цитирует Джонсона

Прямая речь: "Мы должны оставаться осторожными, когда случаи (коронавируса, - ред.) растут по всей Европе, а новые варианты угрожают развертыванию вакцин. Несмотря на сегодняшние послабления, каждый должен и в дальнейшем соблюдать правила".

Детали: Отныне люди смогут легально встречаться на свежем воздухе группами по 6 человек или в двух домашних хозяйствах, в том числе в частных усадьбах.

Кроме того, организованный спорт на свежем воздухе тоже может восстановиться.

Предыстория:

  • В декабре 2020 года Великобритания первой из стран Запада начала программу массовой вакцинации населения от коронавируса.
  • По состоянию на 20 марта более половины взрослого населения Великобритании получило первую дозу вакцины против COVID-19.
  • 22 марта в Британии от COVID умерло наименьшее количество людей с сентября.

Темы: Великобританиякарантинкоронавирус


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