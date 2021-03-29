В Великобритании смягчают карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал граждан к осторожности, ведь с понедельника страна вводит смягчения карантина для взрослых.

Источник: Издание The Guardian, которое цитирует Джонсона

Прямая речь: "Мы должны оставаться осторожными, когда случаи (коронавируса, - ред.) растут по всей Европе, а новые варианты угрожают развертыванию вакцин. Несмотря на сегодняшние послабления, каждый должен и в дальнейшем соблюдать правила".

Детали: Отныне люди смогут легально встречаться на свежем воздухе группами по 6 человек или в двух домашних хозяйствах, в том числе в частных усадьбах.

Кроме того, организованный спорт на свежем воздухе тоже может восстановиться.

Предыстория: