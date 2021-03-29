В Великобритании смягчают карантин
Понедельник, 29 марта 2021, 01:50
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал граждан к осторожности, ведь с понедельника страна вводит смягчения карантина для взрослых.
Источник: Издание The Guardian, которое цитирует Джонсона
Прямая речь: "Мы должны оставаться осторожными, когда случаи (коронавируса, - ред.) растут по всей Европе, а новые варианты угрожают развертыванию вакцинации. Несмотря на сегодняшние послабления, каждый должен и в дальнейшем соблюдать правила".
Детали: Отныне люди смогут легально встречаться на свежем воздухе группами по 6 человек или из двух домашних хозяйств, в том числе в частных усадьбах.
Кроме того, организованный спорт на свежем воздухе тоже можна восстановливать.
Предыстория:
- В декабре 2020 года Великобритания первой из стран Запада начала программу массовой вакцинации населения от коронавируса.
- По состоянию на 20 марта более половины взрослого населения Великобритании получило первую дозу вакцины против COVID-19.
- 22 марта в Британии от COVID умерло наименьшее количество людей с сентября.