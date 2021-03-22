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В Британии от COVID умерло наименьшее количество людей с сентября

Понедельник, 22 марта 2021, 23:24
В Британии от COVID умерло наименьшее количество людей с сентября

За минувшие сутки в Великобритании констатировали смерть 17 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Источник: Sky News

Детали: Такое количество смертей является самым низким показателем с 28 сентября. Тогда было зафиксировано 13 летальных случаев.

В то же время еще в прошлый понедельник от коронавируса умерло 52 человека.

Хотя количество жертв уменьшилось, однако число инфицированных растет. В понедельник было зарегистрировано 5342 случая, что все равно больше недели назад, когда было зафиксировано 4618 новых заражений.

Последние три дня Великобритания отличается рекордными темпами вакцинации. Так, только 20 марта вакцинировали 844 285 жителей страны. За последние 24 часа было введено 367 тысяч первых доз вакцины и более 52 тысяч других доз.

Напомним:

  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что последствия третьей волны коронавируса "хлынут на наши берега" из Европы.
  • В декабре 2020 года Великобритания первой из стран Запада начала программу массовой вакцинации населения от коронавируса.
  • По состоянию на 20 марта более половины взрослого населения Великобритании получило первую дозу вакцины против COVID-19.

Украинская правда
Темы: Великобританиякоронавирус
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