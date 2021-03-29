Оккупанты в Донбассе 10 раз срывали "тишину" и обстреляли населенный пункт

За сутки 28 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.

Источник: Штаб ООС

Детали: Боевики совершили 8 обстрелов украинских позиций, 1 дистанционное минирование и 1 обстрел населенного пункта.

В частности, неподалеку населенных пунктов Талаковка и Водяное, что на Приазовье, по украинским защитникам противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Причепиловки враг применил ручной противотанковый гранатомет. Вблизи поселков Южный и Широкино противник обстреливал позиции украинских защитников из минометов калибра 82 мм.

В направлении населенного пункта Луганское врагом было осуществлено дистанционное минирование позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

А также из минометов 120-мм был обстрелян населенный пункт Водяное, что на Приазовье.

Боевых потерь среди украинских защитников и гражданского населения нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

По состоянию на 7:00 утра 29 марта со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Так, недалеко от Светлодарска российско-оккупационные войска открывали огонь со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.