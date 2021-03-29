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Ткаченко призывает гнев СНБО на российский центр, "присвоивший" Тараса Шевченко

Понедельник, 29 марта 2021, 15:29
Ткаченко призывает гнев СНБО на российский центр, присвоивший Тараса Шевченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко надеется, что Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит вопрос деятельности филиала uосагентства "Россотрудничество" на территории Украины.

Источник: Ткаченко в Telegram

Детали: Ткаченко напоминает, что филиал госагентства "Россотрудничество" и его так называемый российский центр науки и культуры под маской культурного и научного сотрудничества занимаются распространением российских нарративов и пропаганды по всему миру. Еще в 2016-м году госагентство "Россотрудничество" было признано Европейским парламентом как пропагандистское.

9 марта 2021 года на ФБ странице этого "Россотрудничества" появился анонс мероприятия под названием "Международный творческий конкурс современных поэтов "День Шевченко". В анонсе Тараса Шевченко называют "российско-украинским поэтом".

Прямая речь: "По этому поводу вот что хочется сказать. Когда РФ не нравится, что Киев старше Москвы, она в русскоязычной Википедии ставит возраст нашей столицы VX века. Когда РФ стыдно признавать, что без Королева космическая гонка между СССР и США завершилась бы разгромом советской космической программы, они украинца Королева называют чуть ли не россиянином. Когда чисто русские щи стыдно презентовать иностранцам, они присваивают себе происхождение нашего борща.

Поэтому заявления "Россотрудничества" о "российско-украинском поэте Шевченко" - не более чем мелкая информационная провокация. К тому же, это очередной пример попытки присвоения заслуг украинцев и других национальностей. Классические имперские привычки кремлевцев.

Надеюсь, СНБО рассмотрит вопрос деятельности филиала "Россотрудничества" на территории Украины в ближайшее время".

Что предшествовало: МИД Украины отрицает любые российские нарративы о Т.Г.Шевченко.

СНБО на запрос журналистов "Радио Свобода" ответил, что рассмотрит вопрос о прекращении работы российского центра в Киеве, если поступит представление от "президента или другого субъекта законодательной инициативы".

Знать больше: Тарас Шевченко: почему он стал поэтом №1 в Украине и действительно знаем ли мы его

Украинская правда
Темы: пропагандаМинкультуры
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