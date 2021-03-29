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Против Тихановской открыли дело "за подготовку теракта"

Понедельник, 29 марта 2021, 17:34

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело за якобы подготовку акта терроризма против лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и инициативы BYPOL.

Источник: генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, которого цитирует "БелТА"

Прямая речь Шведа: "Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса. Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта".

Настоящее уголовное дело является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем. Организовывает и совершает тяжкие преступления, направленные на причинение вреда жизни и здоровью наших граждан. Заявляю, что мы примем все меры к тому, чтобы ни одно лицо, посягающее на правопорядок, не ушло от строгой ответственности".

Детали: В планы "организаторов" якобы входило обвинить представителей органов государственной власти в "совершении действий, создающих опасность гибели людей".

Генпрокуратура поручила организовать международный розыск указанных лиц и подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

Предыстория:

  • С августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, который руководит страной уже более 26 лет. Протестующие требуют проведения новых справедливых выборов, освобождения политических заключенных и ответственности за избиение и пытки мирных демонстрантов.
  • В феврале 2021 года Лукашенко заявил, что первым и главным условием его ухода от власти является мир в стране, а вторым - гарантия безопасности его сторонникам. Он неоднократно заявлял, что "за власть посиневшими руками не держится", при этом отдавать полномочия не собирается.
  • В конце февраля Тихановська заявила, что считает, что самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко будет вынужден уйти в течение ближайших месяцев.

Темы: БеларусьТихановскаятеракт


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