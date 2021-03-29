Против Тихановской открыли дело "за подготовку теракта"

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело за якобы подготовку акта терроризма против лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и инициативы BYPOL.

Источник: генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, которого цитирует "БелТА"

Прямая речь Шведа: "Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса. Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта".

Настоящее уголовное дело является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем. Организовывает и совершает тяжкие преступления, направленные на причинение вреда жизни и здоровью наших граждан. Заявляю, что мы примем все меры к тому, чтобы ни одно лицо, посягающее на правопорядок, не ушло от строгой ответственности".

Детали: В планы "организаторов" якобы входило обвинить представителей органов государственной власти в "совершении действий, создающих опасность гибели людей".

Генпрокуратура поручила организовать международный розыск указанных лиц и подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

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