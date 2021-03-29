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Из-за вспышки COVID в Херсонской областной больнице начали проверку

Понедельник, 29 марта 2021, 18:01
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Медицинская комиссия инициировала проведение служебной проверки в Херсонской областной больнице из-за вспышки коронавируса среди медиков и пациентов.

Источник: сообщение Херсонского областного совета в Facebook

Детали: 29 марта состоялось экстренное заседание постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, здорового образа жизни и курортно-туристической деятельности относительно вспышки заболевания COVID-19 в областной больнице.

По словам председателя комиссии Виктора Короленко, во время посещения больницы были нарушены противоэпидемические нормы. Кроме того, утверждает чиновник, речь идет о перемещении больных между отделениями, что также запрещено.

Результатом заседания комиссии стал вывод рекомендовать председателю областного совета обратиться к ОГА касательно проверки вспышки коронавируса в больнице с привлечением представителей управлений Госпродпотребслужбы, Гоструда и областного лабораторного центра.

В то же время, в сообщении говорится о 37 выявленных случаев заболевания. Ранее сообщалось о 53 больных.

Предыстория:

  • В Херсоне зафиксировали вспышку COVID-19 в областной клинической больнице.
  • Сейчас в области 24 037 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 726 человек скончались. 21 045 человек побороли недуг.
  • В Украине по состоянию на 29 марта лабораторно подтвердили 1 652 409 случаев COVID-19, из них за сутки – 8 346.

Украинская правда
Темы: Херсонкоронавирус


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