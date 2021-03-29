Аваков обнародовал декларацию: зарплата на треть меньше

Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал декларацию, в которой указал состояния свои и жены Инны. Его зарплата на посту главы министерства составила 692 287 гривен в 2020 году.

Источник: декларация та Facebook-страница Авакова

Детали: Как и в прошлом году, Аваков задекларировал две квартиры в Харькове (657,90 кВ и 70,90 кв м), квартиру в Чугуеве Харьковской области (55,40 кв м). Супруги Аваковых имеют земельный участок в Коробочкино Харьковской области площадью 1200 кв м.

С декабря 2016 министр арендует номер в гостинице в Киеве площадью 77,6 кв м.

Аваков заработал за год в МВД почти 700 тысяч, что на треть меньше, чем в 2019 году (тогда - 1120887 грн). Также он получил в "Ощадбанке" проценты на сумму более 123 тысяч гривен.

Его жена получила в ПАО "Инвестор" зарплату 3241756 гривен, а в итальянской Avitalia s.r.l. - еще 1 137 874 гривен. Ее проценты в "Ощадбанке" составили 218 493, а в "Аккордбанк" - почти 11,5 тысяч.

В украинских банках глава МВД почти 800 тысяч гривен, почти 200 тысяч долларов и 200 тысяч гривен в драгоценных металлах.

В итальянском Banca Popolare del Frusinate министр хранит почти 150 тысяч евро, а его жена - почти 1,5 миллиона.

Наличными Арсен Аваков держит 6000 грн, $9400, почти 43 тысячи евро, 96 тысяч иен, 4000 фунтов стерлингов и 300 австралийских долларов.

У Инны Аваковой есть наличными 8000 грн, $49 тысяч, 10 тысяч евро, 15 790 фунтов.

Арсен Аваков задекларировал 100% капитала ООО Avitalia s.r.l. (Стоимость в денежном выражении 8 832 000), Инна Авакова - 29,17% общего капитала ООО "Подстепное Солнце" (стоимость – 35 000 000 грн).

Среди ценных вещей супругов задекларировано картины и иконы, мебель и часы, дорогие светильники и антикварное зеркало, ювелирные изделия, шубы, женские сумки.

У Авакова есть ряд коллекций:

медных, бронзовых, серебряных и золотых монет 16-21 веков территории современной Украины, древней Греции, а также территорий Российской, Австро-Венгерской, Римской империй 2 ст. до н.э. - 20 вв. н.э. в количестве 2661 монета,

аудио-видео записей на различных носителях 20 - 21 ст (Диски, кассеты, пленка) в количестве около 5000 экземпляров,

вин производства Франции, Италии, Германии, Австрии, Украины, Iспании, США, Чили в количестве 730 бутылок,

и другие.

Прямая речь Авакова: "Мои денежные активы на банковских счетах уменьшились на сумму около 900 тысяч грн, основная сумма была потрачена на организацию перевозки старшего сержанта Нацгвардии Виталия Маркива из Италии в Украину, что отражено в разделе" Расходы и соглашениях "декларации.

В 2020 году я издал книгу "2014. Мгновения харьковской весны" и получил авторское право на него. Все другие объекты собственности остались неизменными по сравнению с 2019 годом, разве что книг немного прибавилось, и количество бутылок вина стало меньше".