Зеленский ввел санкции против почти сотни российских компаний и десятков россиян
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта о введении санкций в три года против 81 российской компании и 26 граждан РФ.
Источник: указ №109/2021
Дословно: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительныее меры (санкции)".
Детали: До указа прилагаются документы с юридическими и физическими лицами.
Среди компаний, которые есть в санкционном перечне - издание "Газета.ру", "Россия сегодня", "Лента.ру", страховая компания "Росгосстрах", "Сибирская нефтегазовая компания", ряд компаний, которые работают в оккупированном Крыму - "Черноморнефтегаз", " Массандра".
Для каждой компании задействуют вид ограничений:
1) блокировка активов;
2) полное ограничение торговых операций;
3) полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
4) предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
5) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
6) запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц.
Среди подсанкционных россиян - заместители МВД РФ, руководитель службы контрразведки РФ, начальник Главного управления по вопросам миграции РФ, члены комитетов Совета Федерации РФ, академик Российской академии наук и другие.
Ограничения, против них вводят:
1) блокировка активов;
2) предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
3) запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;
4) отказ в предоставлении и отмене виз, применение других запретов въезда на территорию Украины.
Также Зеленский ввел в действие санкции против нескольких французских евродепутатов, которые ездили в оккупированный Крым - Вирджини Жорон, Жан-Лена Лакапель и Филиппа Оливье. Все они являются представителями крайне правой политической группы "Идентичность и демократия".
Предыстория:
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.
- 26 февраля СНБО принял максимальные санкции, позвляет законодательство, в отношении должностных лиц, которые предали Украину.