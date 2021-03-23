Зеленский ввел санкции против почти сотни российских компаний и десятков россиян

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта о введении санкций в три года против 81 российской компании и 26 граждан РФ.

Источник: указ №109/2021

Дословно: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительныее меры (санкции)".

Детали: До указа прилагаются документы с юридическими и физическими лицами.

Среди компаний, которые есть в санкционном перечне - издание "Газета.ру", "Россия сегодня", "Лента.ру", страховая компания "Росгосстрах", "Сибирская нефтегазовая компания", ряд компаний, которые работают в оккупированном Крыму - "Черноморнефтегаз", " Массандра".

Для каждой компании задействуют вид ограничений:

1) блокировка активов;

2) полное ограничение торговых операций;

3) полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

4) предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

5) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

6) запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц.

Среди подсанкционных россиян - заместители МВД РФ, руководитель службы контрразведки РФ, начальник Главного управления по вопросам миграции РФ, члены комитетов Совета Федерации РФ, академик Российской академии наук и другие.

Ограничения, против них вводят:

1) блокировка активов;

2) предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

3) запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;

4) отказ в предоставлении и отмене виз, применение других запретов въезда на территорию Украины.

Также Зеленский ввел в действие санкции против нескольких французских евродепутатов, которые ездили в оккупированный Крым - Вирджини Жорон, Жан-Лена Лакапель и Филиппа Оливье. Все они являются представителями крайне правой политической группы "Идентичность и демократия".

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