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Система выдержит 24 тысячи новых COVID-больных ежедневно – Ляшко

Понедельник, 29 марта 2021, 23:18
Система выдержит 24 тысячи новых COVID-больных ежедневно – Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заверил, что система здравоохранения не приблизится к коллапсу при ежедневном количестве более чем 24 тысячи новых зараженных коронавирусом в сутки.

Источник: Ляшко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь Ляшко: "С цифрами 24 тысячи (заражений в сутки - ред.) и немного больше мы проходим без общегосударственного карантина. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Мы говорим, что мы не будем вводить жестких карантинных ограничений, пока система здравоохранения не будет приближаться к коллапсу".

Детали: Он рассказал, что в Ивано-Франковской и Закарпатской области ситуация с коронавирусомстабилизировалась и считается, что COVID-волну эти области прошли.  В Житомирской и Черновицкой областях, по словам Ляшко, есть проблемы.

Поэтому власти решили создать комиссию, которая проверит соблюдение карантина в этих областях.

Напомним: Комиссия ТЭБ и ЧС в Ивано-Франковской области решила поэтапно смягчать карантинные мероприятия в области - открыли детские сады.

На прошлой неделе в Украине фиксировали коронавирусные рекорды новых заражений (более 18 тысяч), смертей и госпитализаций.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Роман Петренко, УП

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Темы: Covid-2019коронавирусМинздравмедицинаЛяшко Виктор
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