Кравчук: Киев видит угрозу выхода стороны РФ из режима прекращения огня

На заседании Трехсторонней контактной группы глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил протест против обнародованной боевиками информации относительно "разрешения на ведение предупредительного огня".

Источник: Telegram украинской делегации ТКГ

Дословно: "Глава украинской делегации Кравчук заявил протест против обнародованного интернет-ресурсом т.н." Народной милиции ДНР" сообщения о "... получении разрешения на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника".

Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнение Минских договоренностей".

Детали: Указано впрочем, что консультации продолжаются.