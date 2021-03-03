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Кравчук: Киев видит угрозу выхода стороны РФ из режима прекращения огня

Среда, 3 марта 2021, 12:48
Кравчук: Киев видит угрозу выхода стороны РФ из режима прекращения огня

На заседании Трехсторонней контактной группы глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил протест против обнародованной боевиками информации относительно "разрешения на ведение предупредительного огня".

Источник: Telegram украинской делегации ТКГ

Дословно: "Глава украинской делегации Кравчук заявил протест против обнародованного интернет-ресурсом т.н." Народной милиции ДНР" сообщения о "... получении разрешения на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника".

Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнение Минских договоренностей".

Детали: Указано впрочем, что консультации продолжаются.

Что предшествовало: 3 марта российские СМИ сообщили, что незаконные военные формирования отдельных регионов Донецкой области, которые временно не контролируются украинским правительством, решили чаще открывать огонь против украинской армии.

Почему это важно: После введения санкций СНБО против телеканалов близких к куму президента РФ Владимира Путина нардепу Виктору Медведчуку на Донбассе наблюдается эскалация конфликта.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что осложнение военной ситуации на Донбассе последнее время - это реакция России на активизацию действий Украины в отстаивании своих позиций.

Украинская правда

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Темы: Минские соглашениявойна
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