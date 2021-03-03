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Кравчук: Киев видит угрозу выхода стороны РФ из режима прекращения огня

Среда, 3 марта 2021, 13:48

На заседании Трехсторонней контактной группы глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил протест против обнародованной боевиками информации относительно "разрешения на ведение предупредительного огня".

Источник: Telegram украинской делегации ТКГ

Дословно: "Глава украинской делегации Кравчук заявил протест против обнародованного интернет-ресурсом т.н." Народной милиции ДНР" сообщения о "... получении разрешения на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника".

Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнение Минских договоренностей".

Детали: Указано впрочем, что консультации продолжаются.

Украинская правда
Темы: Минские соглашениявойна


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