Венедиктова подала в суд на ведущую Соколову и гостя ее студии
Телеведущая Янина Соколова заявила, что генпрокурор Ирина Венедиктова подала на нее в суд.
Источник: Соколова в Facebook
Детали: По словам Соколовой, дело касается интервью "тайного агента НАБУ" Евгения Шевченко для программы "Соромно".
В интервью идет речь о 6 млн долларов взятки за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.
По словам Шевченко, Венедиктова пытается это дело "потушить". На вопрос, почему, он отвечает, что у Злочевского есть огромные деньги и ему "есть за что покупать наших чиновников".
Шевченко утверждает, что Венедиктова получила взятку от Злочевского, чтобы закрыть дело.
Прямая речь Соколовой: "Мне странно видеть иск госпожи генпрокурорки против меня как против журналиста. Не знаю, почему я фигурирую как "ответчик".
Интервью - это общение журналиста с гостем. Мое дело спрашивать. Отвечает в интервью гость".
Детали: Соколова обнародовала сведения о деле. Она указана в качестве соответчика вместе с Шевченко и "ООО "ТРК "Интеррадио".
Истцом указана Ирина Венедиктова.
Напомним:
- В НАБУ сообщали, что Евгений Шевченко является не агентом или доверенным лицом, а человеком, который согласился на конфиденциальное сотрудничество.
- Сообщалось, что Шевченко участвовал в проведении негласных следственных действий по делам о завладении газом и средствами "Укрзализныци" компаниями братьев Дубневичей.