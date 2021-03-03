Телеведущая Янина Соколова заявила, что генпрокурор Ирина Венедиктова подала на нее в суд.

Источник: Соколова в Facebook

Детали: По словам Соколовой, дело касается интервью "тайного агента НАБУ" Евгения Шевченко для программы "Соромно".

В интервью идет речь о 6 млн долларов взятки за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.

По словам Шевченко, Венедиктова пытается это дело "потушить". На вопрос, почему, он отвечает, что у Злочевского есть огромные деньги и ему "есть за что покупать наших чиновников".

Шевченко утверждает, что Венедиктова получила взятку от Злочевского, чтобы закрыть дело.

Прямая речь Соколовой: "Мне странно видеть иск госпожи генпрокурорки против меня как против журналиста. Не знаю, почему я фигурирую как "ответчик".

Интервью - это общение журналиста с гостем. Мое дело спрашивать. Отвечает в интервью гость".

Детали: Соколова обнародовала сведения о деле. Она указана в качестве соответчика вместе с Шевченко и "ООО "ТРК "Интеррадио".

Истцом указана Ирина Венедиктова.

Yanina Sokolova

Напомним: