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Венедиктова подала в суд на журналистку Соколову и гостя ее студии

Среда, 3 марта 2021, 14:47
Венедиктова подала в суд на журналистку Соколову и гостя ее студии
"СОРОМНО"

Журналистка Янина Соколова заявила, что генпрокурор Ирина Венедиктова подала на нее в суд.

Источник: Соколова в Facebook

Детали: По словам Соколовой, дело касается интервью "тайного агента НАБУ" Евгения Шевченко для программы "Соромно".

В интервью идет речь о 6 млн долларов взятки за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.

По словам Шевченко, Венедиктова пытается это дело "потушить". На вопрос, почему, он отвечает, что у Злочевского есть огромные деньги и ему "есть за что покупать наших чиновников".

Шевченко утверждает, что Венедиктова получила взятку от Злочевского, чтобы закрыть дело.

Прямая речь Соколовой: "Мне странно видеть иск госпожи генпрокурорки против меня как против журналиста. Не знаю, почему я фигурирую как "ответчик".

Интервью - это общение журналиста с гостем. Мое дело спрашивать. Отвечает в интервью гость".

Детали: Соколова обнародовала сведения о деле. Она указана в качестве соответчика вместе с Шевченко и "ООО "ТРК "Интеррадио".

Истцом указана Ирина Венедиктова.

 
Yanina Sokolova

Напомним:

  • В НАБУ сообщали, что Евгений Шевченко является не агентом или доверенным лицом, а человеком, который согласился на конфиденциальное сотрудничество.
  • Сообщалось, что Шевченко участвовал в проведении негласных следственных действий по делам о завладении газом и средствами "Укрзализныци" компаниями братьев Дубневичей.

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Темы: Венедиктова
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