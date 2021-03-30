По делу политзаключенного крымский "суд" признал незаконным сокрытие данных от адвоката
В деле осужденного Джемиля Гафарова верховный "суд" оккупированного Крыма признал незаконными действия тюремщиков, которые не предоставляли сведений адвокату заключенного.
Источник: Крымская солидарность, которая цитирует адвоката Рифата Яхин
Прямая речь: "Этот прецедент - еще одна причина в пользу установления уголовной ответственности за воспрепятствование осуществлению адвокатской деятельности, поскольку прошлый год является не чем иным, как прямым нарушением профессиональных прав адвоката".
Детали: Вступило в силу решение "суда" о том, что медсанчасть и крымское подразделение ФСИН незаконно уклонялись от представления сведений адвокату Рифата Яхин о состоянии здоровья его подзащитного крымскотатарского политзаключенного, инвалида 2-й группы Джемиля Гафарова.
Защитник сообщает, что еще в прошлом году Железнодорожный районный "суд" Симферополя частично удовлетворил его иск, обязав "уклонистов" предоставить запрошенные сведения.
Прокуратура и ФСИН Симферополя подали апелляционную жалобу на это решение. Верховный "суд" оккупированного Крыма отказал им в апелляции, признав решение суда предыдущей инстанции законным.
Предыстория:
- 58-летний Джемиль Гафаров с 27 марта 2019 года находится в СИЗО по подозрению в терроризме. Ему вменяют участие в партии "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в Российской Федерации.
- В декабре 2020 года у фигуранта второго симферопольского дела Хизб ут-Тахрир Джемиля Гафарова сильно ухудшилось здоровье в СИЗО №1 Симферополя, но оккупанты игнорируют запросы на оказание медицинской помощи.