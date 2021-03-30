По делу политзаключенного крымский "суд" признал незаконным сокрытие данных от адвоката

В деле осужденного Джемиля Гафарова верховный "суд" оккупированного Крыма признал незаконными действия тюремщиков, которые не предоставляли сведений адвокату заключенного.

Источник: Крымская солидарность, которая цитирует адвоката Рифата Яхин

Прямая речь: "Этот прецедент - еще одна причина в пользу установления уголовной ответственности за воспрепятствование осуществлению адвокатской деятельности, поскольку прошлый год является не чем иным, как прямым нарушением профессиональных прав адвоката".

Детали: Вступило в силу решение "суда" о том, что медсанчасть и крымское подразделение ФСИН незаконно уклонялись от представления сведений адвокату Рифата Яхин о состоянии здоровья его подзащитного крымскотатарского политзаключенного, инвалида 2-й группы Джемиля Гафарова.

Защитник сообщает, что еще в прошлом году Железнодорожный районный "суд" Симферополя частично удовлетворил его иск, обязав "уклонистов" предоставить запрошенные сведения.

Прокуратура и ФСИН Симферополя подали апелляционную жалобу на это решение. Верховный "суд" оккупированного Крыма отказал им в апелляции, признав решение суда предыдущей инстанции законным.

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