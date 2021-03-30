Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Маркив заявил, что в итальянском суде оспаривают его оправдательный приговор

Вторник, 30 марта 2021, 04:28
Маркив заявил, что в итальянском суде оспаривают его оправдательный приговор

Нацгвардиец Виталий Маркив утверждает, что ему известно о кассационной жалобе на решение суда в Италии по его оправданию.

Источник: Укринформ, который цитирует Маркива

Прямая речь: "Влияние этого дела еще ощущается, и будет ощущаться, пока в нем не будет поставлена окончательная точка.

Вообще такие вещи в голове не укладывались, - что это действительно происходит со мной.

Поэтому, безусловно, это оставило свой след.

Знаю, что сторона обвинения обратилась уже в кассационный суд, поэтому эта история пока не закончена".

Предыстория:

  • 30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта, командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли в г. Славянск в мае 2014 года.
  • Суд итальянского города Павия признал Маркива виновным и приговорил его к 24 годам тюрьмы.
  • Вечером 3 ноября Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, полностью оправдав его.
  • В ноябре 2020 года нацгвардеец Виталий Маркив, освобожденный из итальянской тюрьмы, вышел на свободу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИталиясудНацгвардия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Италия
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Мелони: Украине нужно предоставить реальные гарантии безопасности
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро
Последние новости
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ направлении Кривого Рога двигалась ракета – ВС
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
Все новости...
Реклама: