Маркив заявил, что в итальянском суде оспаривают его оправдательный приговор

Нацгвардиец Виталий Маркив утверждает, что ему известно о кассационной жалобе на решение суда в Италии по его оправданию.

Источник: Укринформ, который цитирует Маркива

Прямая речь: "Влияние этого дела еще ощущается, и будет ощущаться, пока в нем не будет поставлена окончательная точка.

Вообще такие вещи в голове не укладывались, - что это действительно происходит со мной.

Поэтому, безусловно, это оставило свой след.

Знаю, что сторона обвинения обратилась уже в кассационный суд, поэтому эта история пока не закончена".

Предыстория: