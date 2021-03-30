Маркив заявил, что в итальянском суде оспаривают его оправдательный приговор
Вторник, 30 марта 2021, 04:28
Нацгвардиец Виталий Маркив утверждает, что ему известно о кассационной жалобе на решение суда в Италии по его оправданию.
Источник: Укринформ, который цитирует Маркива
Прямая речь: "Влияние этого дела еще ощущается, и будет ощущаться, пока в нем не будет поставлена окончательная точка.
Вообще такие вещи в голове не укладывались, - что это действительно происходит со мной.
Поэтому, безусловно, это оставило свой след.
Знаю, что сторона обвинения обратилась уже в кассационный суд, поэтому эта история пока не закончена".
Предыстория:
- 30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта, командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли в г. Славянск в мае 2014 года.
- Суд итальянского города Павия признал Маркива виновным и приговорил его к 24 годам тюрьмы.
- Вечером 3 ноября Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, полностью оправдав его.
- В ноябре 2020 года нацгвардеец Виталий Маркив, освобожденный из итальянской тюрьмы, вышел на свободу.